ЄС затвердить п’ятий транш фінансової допомоги Україні в рамках Ukraine Facility

Про це пише Європейська правда з посиланням на власні джерела в ЄС.

За інформацією джерела, посли країн Євросоюзу погодили надання цього траншу ще 29 жовтня під час засідання Комітету постійних представників (Coreper).

Офіційне рішення буде прийняте 4 листопада на рівні Ради ЄС.



П’ята виплата здійснюється в межах загальної програми Ukraine Facility, обсяг якої становить 50 млрд євро. Отримання коштів пов’язане з виконанням Україною низки реформаторських умов.



На початку жовтня Верховна Рада ухвалила два важливі євроінтеграційні законопроєкти — про створення виплатної агенції в аграрному секторі та про забезпечення законності й прозорості в роботі органів місцевого самоврядування. Ці зміни є частиною зобов’язань України перед ЄС для подальшого отримання фінансової підтримки.