ЄС затвердить п’ятий транш фінансової допомоги Україні в рамках Ukraine Facility
Європейський Союз у вівторок, 4 листопада, ухвалить рішення про надання Україні п’ятого траншу макрофінансової допомоги на суму 1,351 млрд євро в межах механізму Ukraine Facility
Про це пише Європейська правда з посиланням на власні джерела в ЄС.
За інформацією джерела, посли країн Євросоюзу погодили надання цього траншу ще 29 жовтня під час засідання Комітету постійних представників (Coreper).
Офіційне рішення буде прийняте 4 листопада на рівні Ради ЄС.
П’ята виплата здійснюється в межах загальної програми Ukraine Facility, обсяг якої становить 50 млрд євро. Отримання коштів пов’язане з виконанням Україною низки реформаторських умов.
На початку жовтня Верховна Рада ухвалила два важливі євроінтеграційні законопроєкти — про створення виплатної агенції в аграрному секторі та про забезпечення законності й прозорості в роботі органів місцевого самоврядування. Ці зміни є частиною зобов’язань України перед ЄС для подальшого отримання фінансової підтримки.
- Рада ЄС 8 серпня ухвалила рішення про надання Україні чергового траншу за програмою Ukraine Facility.
