ЄС звинувачує Грузію у "серйозному відступі від демократії"

Про це повідомляє Reuters.

Посол ЄС у Грузії Павел Герчинський зазначив, що країна Південного Кавказу сьогодні далі від вступу до блоку, ніж була у 2023 році, коли отримала статус кандидата.

Єврокомісія у своєму звіті у вівторок повідомила, що Грузія переживає "серйозний демократичний відкат" і наразі вважається країною-кандидатом лише "формально".

"Грузія не перебуває на траєкторії вступу до ЄС — ані у 2030 році, ані пізніше", — заявив Герчинський журналістам у Тбілісі.

Що передувало

28 листопада 2024 року у Тбілісі (Грузія) відбувся протест. Мітинги спалахнули після того, як прем'єр-міністр Грузії Іраклі Коахідзе в той день заявив, що країна відмовляється від перемовин щодо вступу в ЄС до 2028 року. У МВС додали, що під час мітингу деякі його учасники "кілька разів вдавалися до провокаційних дій". Під час затримань силовики особливо жорстко діяли щодо журналістів, які виконували свої професійні обов'язки. Постраждало щонайменше 15 представників медіа.

У квітні 2025 року парламент "Грузинської мрії" остаточно ухвалив новий закон про "іноагентів", розроблений на основі американського закону FARA, проте аналог Тбілісі спрямований проти незалежних ЗМІ та громадських організацій. У ЄС розкритикували документ.

У квітні партія влади Грузії "Грузинська мрія" заявила, що держава буде готова до вступу в Європейський Союз до 2030 року.

У червні 2025 року посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський заявив, що наразі євроінтеграція держави до блоку призупинена, і Тбілісі може надовго втратити свій шанс на членство. Герчинський також підкреслив: Брюссель готовий працювати над вступом Грузії до ЄС, якщо та повернеться на шлях демократичного розвитку.