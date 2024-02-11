Естонія із союзниками провела щорічні навчання з ведення бойових дій взимку

Про це повідомляє ERR.

Зазначається, що у навчаннях на полігоні сил оборони Естонії поблизу міста Тапа взяли участь близько 1100 військовослужбовців з Франції, Великої Британії та США.

Цьогорічні навчання вийшли на новий рівень підготовки, адже в бою використовувалися британські системи моделювання, що допомогло зробити навчання максимально реалістичними.

Водночас повідомляється, що завдання, пов’язані з умовами воєнного часу, відпрацьовувалися в екстремальних зимових умовах, що випробовувало союзників, які звикли до м’якшого клімату.

"Погода впливає як на обладнання, так і людей - наші транспортні засоби насилу заводяться. Акумулятори довго не тримають, також погода психологічно сильно впливає на наших людей. Тобто ще до того, як ми починаємо бойові дії, ми повинні забезпечити працездатність у цих погодних умовах", - сказав командир бойової групи союзників Джеймс Ферн.