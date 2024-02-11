Естонія із союзниками провела щорічні навчання з ведення бойових дій взимку
У суботу, 10 лютого, в Естонії відбулися щорічні військові навчання "Зимовий табір", в яких брали участь сили оборони країни та союзники
Про це повідомляє ERR.
Зазначається, що у навчаннях на полігоні сил оборони Естонії поблизу міста Тапа взяли участь близько 1100 військовослужбовців з Франції, Великої Британії та США.
Цьогорічні навчання вийшли на новий рівень підготовки, адже в бою використовувалися британські системи моделювання, що допомогло зробити навчання максимально реалістичними.
Водночас повідомляється, що завдання, пов’язані з умовами воєнного часу, відпрацьовувалися в екстремальних зимових умовах, що випробовувало союзників, які звикли до м’якшого клімату.
"Погода впливає як на обладнання, так і людей - наші транспортні засоби насилу заводяться. Акумулятори довго не тримають, також погода психологічно сильно впливає на наших людей. Тобто ще до того, як ми починаємо бойові дії, ми повинні забезпечити працездатність у цих погодних умовах", - сказав командир бойової групи союзників Джеймс Ферн.
- Наприкінці січня Естонія вирішила приєднатися до британської програми Ор Interfleks із навчання українських військових.
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