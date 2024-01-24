Естонія приєдналася до британської програми з навчання українських військових
Естонія вирішила приєднатися до британської програми Ор Interfleks із навчання українських військових
Про це повідомляє Міноборони Естонії.
"Естонія оголосила про приєднання до навчальної операції Interfleks під керівництвом Великобританії. Ор Interfleks надала понад 34 тис. українським солдатам основні навички ведення бойових дій на передовій", - йдеться у заяві.
Що відомо про програму Op Interflex
У Міноборони Британії зазначають, що програма підготовки Op Interflex "навчає українців виживати і бути смертельно небезпечними у боротьбі проти незаконного вторгнення на їхню Батьківщину".
Станом на 15 липня 2023 року у Великій Британії в рамках програми пройшли підготовку 18 тисяч українських піхотинців.
- 15 січня стало відомо, що Велика Британія відправить 20 тис. військовослужбовців до континентальної Європи у рамках навчань НАТО в першій половині року.
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