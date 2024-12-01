Євродепутатка від Литви запропонувала план врегулювання кризи у Грузії, її підтримав Дуда: реакція уряду Іванішвілі

План Юкнявічене включає відставку прем'єр-міністра Іраклі Кобахідзе і глави МВС Вахтанга Гомелаурі, а також створення технічного уряду. Повністю її пропозиції у неділю, 1 грудня 2024 року, опублікувало видання "Грузія Онлайн".

Політикиня зазначила, що як прихильниця європейських цінностей та подруга демократичної Грузії не може залишатися осторонь, спостерігаючи за подіями у країні. На її думку, дії нинішнього уряду зрадили європейський курс Грузії, що є порушенням конституції країни.

Юкнявічене запропонувала такі кроки для виходу із кризи:

1. Негайне припинення насильства з боку поліції та спецназу щодо учасників акцій протесту.

2. Відставка прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе та голови МВС Вахтанга Гомелаурі.

3. Створення тимчасового технічного уряду під керівництвом президента Саломе Зурабішвілі.

4. Міжнародне розслідування злочинів проти журналістів, опозиції та протестувальників під керівництвом ЄС.

5. Негайні індивідуальні санкції ЄС та західних партнерів проти Бідзини Іванішвілі, Іраклія Кобахідзе, Вахтанга Гомелаурі та інших відповідальних за те, що відбувається.

6. Угода між політичними партіями Грузії про проведення за три місяці нових парламентських виборів, які будуть організовані за допомогою демократичних партнерів міжнародної спільноти.

7. Підготовка до формування нового уряду національної єдності після нових виборів.

Позиція Дуди

Президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 30 листопада 2024 року, мав телефонну розмову зі своєю грузинською колегою Саломе Зурабішвілі. За її підсумками його канцелярія виступила із заявою.

"Президент Дуда закликає грузинський уряд до поміркованості та розсудливості, закликає прислухатися до голосу громадян і відмовитися від рішень, які суперечать їхній волі, бути відкритим для з’ясування всіх сумнівів, пов’язаних з перебігом останніх парламентських виборів та до бути готовим до призначення нових виборів, вільних від будь-яких сумнівів і підозр.

Відповідь очільника уряду Іванішвілі

Очільник уряду Грузії Іраклій Кобахідзе, представник проросійської партії Бідзіни Іванішвілі "Грузинська мрія" натомість заперечив можливість проведення повторних виборів до парламенту.

"Жодних повторних парламентських виборів у Грузії не буде", - наводить слова Кобахідзе агенція NEWSGEORGIA.

Нинішні акції протесту, що проходять у Тбілісі та інших містах Грузії, він назвав "початком кінця ліберального фашизму".