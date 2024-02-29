Єврокомісія схвалила виділення з фондів ЄС 137 млрд євро для Польщі: 1,4 млрд євро підуть фермерам

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Відкриття доступу до фінансування ЄС на 137 млрд євро пов'язане з реформами у сфері верховенства права в Польщі та вжитими заходами для вирішення основних завдань щодо зміцнення незалежності судової системи.

Перший транш у 6,3 млрд Польща має отримати протягом найближчих тижнів. Згідно із запитом Варшави, ці гроші потрібні для реалізації 25 амбітних реформ і п’яти ключових інвестицій, які сприятимуть підвищенню стійкості та конкурентоспроможності економіки країни, просуванню зеленої енергії та цифрових переходів, а також підтримку здоров’я та чистої мобільності.

Також кошти потрібні для підтримки фермерів.

"Один із найбільших заходів у польському плані вартістю 1,4 млрд євро стосується інвестицій у сільськогосподарський сектор. Підтримка вже надходить тисячам фермерів і рибалок, а також МСП у сільськогосподарському секторі, щоб допомогти їм розширити та модернізувати своє виробництво та вийти на нові ринки", - зазначили в Єврокомісії.

Ще одна стаття видатків – сприяння інвестиціям у будівництво наземних вітрових електростанцій і покращення якості повітря в Польщі.

До 2027 року Польща отримає 59,8 млрд євро з Фонду відновлення та стійкості (RRF), з яких 25,3 млрд євро — гранти та 34,5 млрд євро — кредити.

Ще 76,5 млрд євро Польщі надається із фондів Політики згуртування.

У Єврокомісії вказують, що уважно і постійно стежитимуть за застосуванням Польщею введених заходів щодо зміцнення верховенства права через комітети з моніторингу, щорічні наради з оцінки ефективності, звіти та аудити.

Єврокомісія заморозить фінансування Польщі, якщо виявить, що вжиті заходи не виконуються.