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Єврокомісія та Агентство з авіабезпеки ЄС закликали авіакомпанії не літати над Ліваном та Ізраїлем

Юлія Лаврук
28 вересня, 2024 субота
18:04
Світ аеропорт маска

Європейська комісія та Агентство з авіаційної безпеки Євросоюзу (EASA) закликали авіакомпанії не здійснювати рейси над Ліваном та Ізраїлем через погіршення безпекової ситуації

Зміст

Про це йдеться на сайті EASA.

В Агенстві зазначили, що разом з Єврокомісією стежать за ситуацією на Близькому Сході та її впливом на цивільну авіацію після нещодавнього сплеску військових зіткнень між Ізраїлем та "Хезболлою".

"Відзначено загальну інтенсифікацію авіаударів і погіршення ситуації з безпекою, що впливає на безпеку повітряного простору над Ізраїлем і Ліваном", - йдеться у повідомленні.

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У зв'язку з цим Єврокомісія та EASA вирішили видати Інформаційний бюлетень про зону конфлікту (CZIB), що рекомендує не здійснювати польоти в повітряному просторі Лівану та Ізраїлю.

Наразі рекомендація діє до 31 жовтня 2024 року та може бути переглянута раніше, адаптована або скасована за умови проведення повторної оцінки.

  • Сьогодні, 28 вересня, заступник міністра закордонних справ Ірану аятола Мохаммад Хасан Ахтарі повідомив про наміри Тегерана розпочати найближчими днями реєстрацію добровольців для потенційного військового розгортання в Лівані.
Теги:
ЄС
Ізраїль
Єврокомісія
Ліван
аеропорти
Війна в Ізраїлі
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