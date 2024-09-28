Єврокомісія та Агентство з авіабезпеки ЄС закликали авіакомпанії не літати над Ліваном та Ізраїлем
Європейська комісія та Агентство з авіаційної безпеки Євросоюзу (EASA) закликали авіакомпанії не здійснювати рейси над Ліваном та Ізраїлем через погіршення безпекової ситуації
Про це йдеться на сайті EASA.
В Агенстві зазначили, що разом з Єврокомісією стежать за ситуацією на Близькому Сході та її впливом на цивільну авіацію після нещодавнього сплеску військових зіткнень між Ізраїлем та "Хезболлою".
"Відзначено загальну інтенсифікацію авіаударів і погіршення ситуації з безпекою, що впливає на безпеку повітряного простору над Ізраїлем і Ліваном", - йдеться у повідомленні.
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У зв'язку з цим Єврокомісія та EASA вирішили видати Інформаційний бюлетень про зону конфлікту (CZIB), що рекомендує не здійснювати польоти в повітряному просторі Лівану та Ізраїлю.
Наразі рекомендація діє до 31 жовтня 2024 року та може бути переглянута раніше, адаптована або скасована за умови проведення повторної оцінки.
- Сьогодні, 28 вересня, заступник міністра закордонних справ Ірану аятола Мохаммад Хасан Ахтарі повідомив про наміри Тегерана розпочати найближчими днями реєстрацію добровольців для потенційного військового розгортання в Лівані.
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