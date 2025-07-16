Єврокомісія запропонувала виділити Україні 100 млрд євро фінансової допомоги до 2034 року
У середу, 16 липня, Європейська комісія запропонувала надати фінансову допомогу для України в рамках довгострокового бюджету ЄС на 2028-2034 роки
Про це повідомили на сайті Єврокомісії.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україні виділять фінансову допомогу для підтримки відновлення, стійкості та її шляху до ЄС в рамках бюджету на 2028 - 2034 роки.
"Ми виділяємо 100 мільярдів євро для України. Ми маємо Фонд для України для реконструкції, який спочатку був поповнений 50 мільярдами євро під час середньострокового огляду", - зазначила вона.
Зокрема, колегія ухвалила пропозицію Комісії щодо наступного довгострокового бюджету ЄС у розмірі 2 трильйонів євро.
- 10 липня Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України.
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