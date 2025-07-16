Єврокомісія запропонувала виділити Україні 100 млрд євро фінансової допомоги до 2034 року

Про це повідомили на сайті Єврокомісії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україні виділять фінансову допомогу для підтримки відновлення, стійкості та її шляху до ЄС в рамках бюджету на 2028 - 2034 роки.

"Ми виділяємо 100 мільярдів євро для України. Ми маємо Фонд для України для реконструкції, який спочатку був поповнений 50 мільярдами євро під час середньострокового огляду", - зазначила вона.

Зокрема, колегія ухвалила пропозицію Комісії щодо наступного довгострокового бюджету ЄС у розмірі 2 трильйонів євро.