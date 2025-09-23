Європарламент відхилив запит Орбана скасувати імунітет від переслідувань для лідера угорської опозиції Мадяра

Про це повідомило Associated Press.

Уряд Орбана просив позбавити Мадяра імунітету, аби предʼявити звинувачення політику – зокрема щодо нібито крадіжки мобільного телефону в нічному клубі Будапешта та наклепів на члена партії Орбана "Фідес".

Водночас угорський уряд просив Європарламент позбавити юридичного імунітету двох депутатів від інших опозиційних партій, на що орган також відмовив.

Зокрема, Віктор Орбан назвав ганебними рішення Європейського парламенту.

"Сьогодні в Брюсселі було доведено, що лідером опозиції є чоловік з Брюсселя", – написав він у facebook.