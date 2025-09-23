Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Європарламент відхилив запит Орбана скасувати імунітет від переслідувань для лідера угорської опозиції Мадяра

Європарламент відхилив запит Орбана скасувати імунітет від переслідувань для лідера угорської опозиції Мадяра

Дар'я Куркіна
23 вересня, 2025 вiвторок
19:13
Світ Петер Мадяр

Комітет Європарламенту відхилив запит премʼєр-міністра Віктора Орбана позбавити юридичного імунітету від судового переслідування лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра, звинувачуючи його в крадіжці мобільного телефону

Зміст

Про це повідомило Associated Press.

Уряд Орбана просив позбавити Мадяра імунітету, аби предʼявити звинувачення політику – зокрема щодо нібито крадіжки мобільного телефону в нічному клубі Будапешта та наклепів на члена партії Орбана "Фідес".

Водночас угорський уряд просив Європарламент позбавити юридичного імунітету двох депутатів від інших опозиційних партій, на що орган також відмовив.

Зокрема, Віктор Орбан назвав ганебними рішення Європейського парламенту.

"Сьогодні в Брюсселі було доведено, що лідером опозиції є чоловік з Брюсселя", – написав він у facebook.

  • 14 серпня повідомлялося відомо, що Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив, що російські спецслужби намагаються втручатись у вибори та підірвати його кампанію проти премʼєр-міністра Віктора Орбана.
Теги:
Новини
ЄС
політика
Європа
Європарламент
Угорщина
Віктор Орбан
