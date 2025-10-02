Європейські лідери висміяли Трампа через плутанину між Вірменією та Албанією

Про це повідомляє Politico.

"Ви повинні перепросити… перед нами, бо ви не привітали нас із мирною угодою, яку президент Трамп уклав між Албанією та Азербайджаном", – пожартував прем'єр-міністр Албанії Еді Рама на зустрічі європейських лідерів у Копенгагені.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв розсміявся після цих слів, а лідер Франції Емманюель Макрон підтримав жарт і сказав, що йому шкода за це.

Albanian PM Rama to Macron:



You should congratulate Ilham Aliyev and me.



Trump has ended the conflict between us. https://t.co/6GhybUMMRe pic.twitter.com/lpjObSNFFt — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025

Дональд Трамп неодноразово плутав Вірменію та Албанію, коли говорив про свої зусилля щодо вирішення давньої напруженості між Вірменією та Азербайджаном. Один з випадків стався наприкінці серпня в етері радіошоу The Mark Levin Show.

"Багато дивовижних речей. Ти бачив Азербайджан... Це відбувалося протягом 34-35 років з Албанією. Подумайте про це. Я маю на увазі, що це тривало роками, і я познайомився з лідерами, я познайомився з ними через торгівлю. Я трохи мав з ними справу, і я сказав: чому ви, хлопці, б'єтеся?" – сказав тоді Трамп.