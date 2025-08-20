Трамп переплутав Вірменію з Албанією та заявив, що врегулював її конфлікт з Азербайджаном

Його слова цитують Clash Report i Armenia News.

Глава Білого дому в етері радіошоу The Mark Levin Show висловився, що врегулював шість воєн, "але багато людей кажуть, що сім, тому що є одна, про яку ніхто не знає".

Зокрема, Трамп назвав конфлікт Пакистану й Індії найлегшим у контексті врегулювання.

Потім він прокоментував конфлікт Азербайджану з Вірменією, але останню переплутав з Албанією.

"Багато дивовижних речей. Ти бачив Азербайджан... Це відбувалося протягом 34-35 років з Албанією. Подумайте про це. Я маю на увазі, що це тривало роками, і я познайомився з лідерами, я познайомився з ними через торгівлю. Я трохи мав з ними справу, і я сказав: чому ви, хлопці, б'єтеся?" – заявив Трамп.