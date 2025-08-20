Трамп переплутав Вірменію з Албанією та заявив, що врегулював її конфлікт з Азербайджаном
Президент США Дональд Трамп у розмові з журналістом заявив, що йому вдалося врегулювати конфлікт Азербайджану з Албанією, переплутавши останню країну з Вірменією
Його слова цитують Clash Report i Armenia News.
Глава Білого дому в етері радіошоу The Mark Levin Show висловився, що врегулював шість воєн, "але багато людей кажуть, що сім, тому що є одна, про яку ніхто не знає".
Зокрема, Трамп назвав конфлікт Пакистану й Індії найлегшим у контексті врегулювання.
Потім він прокоментував конфлікт Азербайджану з Вірменією, але останню переплутав з Албанією.
"Багато дивовижних речей. Ти бачив Азербайджан... Це відбувалося протягом 34-35 років з Албанією. Подумайте про це. Я маю на увазі, що це тривало роками, і я познайомився з лідерами, я познайомився з ними через торгівлю. Я трохи мав з ними справу, і я сказав: чому ви, хлопці, б'єтеся?" – заявив Трамп.
- У пʼятницю, 8 серпня, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали мирну угоду за посередництва США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.59
- EUR Купівля 47.92Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе