Фінляндія наразі не братиме участі в закупівлі зброї США для України
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що країна поки що не братиме участі у підтримці України через новий інструмент НАТО
Про це інформує Yle.
За словами очільника міноборони, Фінляндія нині зосереджується на програмі, в межах якої продукція для України замовляється у фінських компаній.
Хяккянен зазначив, що країна наразі не братиме участі в закупівлі зброї для України через нову ініціативу НАТО.
"Ми виділили свої ресурси на внутрішню промислову програму, в межах якої замовляємо продукцію для України у наших компаній по всій Фінляндії", – уточнив міністр.
Він додав, що Фінляндія розробила програму спільно з Україною в такий спосіб, щоб вона максимально допомогла країні.
"Ми вважаємо важливим, щоб ця ініціатива мала підтримку серед країн. Ми, як і раніше, дуже рішуче й енергійно підтримуємо Україну, але тепер ми робимо ставку на продукцію вітчизняних підприємств", – заявив Хаккянен.
Фінський міністр зазначив, що інші країни розуміють позицію Фінляндії як сусіда Росії.
"Ми хочемо просувати програму розвитку вітчизняного підприємництва, оскільки вона не лише допоможе Україні, а й зміцнить нашу вітчизняну оборонну промисловість та обороноздатність Фінляндії", – наголосив він.
4 серпня стало відомо, що Сполучені Штати Америки й НАТО запускають у співпраці новий механізм підтримки України, який покликаний сприяти швидкому постачанню озброєння. Згодом Швеція, Данія та Норвегія оголосили, що виділять $486 млн (5 млрд норвезьких крон) на закупівлі американської зброї для України в межах ініціативи НАТО.
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