Фінляндія наразі не братиме участі в закупівлі зброї США для України

Про це інформує Yle.

За словами очільника міноборони, Фінляндія нині зосереджується на програмі, в межах якої продукція для України замовляється у фінських компаній.

Хяккянен зазначив, що країна наразі не братиме участі в закупівлі зброї для України через нову ініціативу НАТО.

"Ми виділили свої ресурси на внутрішню промислову програму, в межах якої замовляємо продукцію для України у наших компаній по всій Фінляндії", – уточнив міністр.



Він додав, що Фінляндія розробила програму спільно з Україною в такий спосіб, щоб вона максимально допомогла країні.



"Ми вважаємо важливим, щоб ця ініціатива мала підтримку серед країн. Ми, як і раніше, дуже рішуче й енергійно підтримуємо Україну, але тепер ми робимо ставку на продукцію вітчизняних підприємств", – заявив Хаккянен.

Фінський міністр зазначив, що інші країни розуміють позицію Фінляндії як сусіда Росії.

"Ми хочемо просувати програму розвитку вітчизняного підприємництва, оскільки вона не лише допоможе Україні, а й зміцнить нашу вітчизняну оборонну промисловість та обороноздатність Фінляндії", – наголосив він.