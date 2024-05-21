Фінляндія представила законопроєкт для боротьби з керованою міграцією на кордоні з РФ

Про це повідомляє Yle.

Він зазначив, що європейське законодавство не передбачає нинішніх загроз безпеці на кордоні.

"Мета Фінляндії й в тому, щоб знайти рішення для проблеми спрямовуваної міграції на рівні ЄС", - наголосив він.

Орпо висловив упевненість, що закон про інструментальну імміграцію буде схвалений парламентом.

Своєю чергою, міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен додала, що мова не йде про посилення міграційного законодавства, а про те, щоб зробити його жорсткішим. За її словами, у центрі уваги влади саме боротьба з керованою міграцією.

"Фінське законодавство має бути в змозі захистити себе від зовнішніх загроз", - наголосила очільниця фінського зовнішньополітичного відомства.

Як зауважила урядова радниця Санна Пало, новий закон матиме тимчасовий характер.

"Закон дає владі повноваження обмежувати прийом заяв про міжнародний захист у ситуаціях, коли іноземна держава намагається вплинути на Фінляндію через спрямовувану міграцію", - пояснила Пало.

Зокрема, вона наголосила, що критерії для запровадження положень закону досить високі.