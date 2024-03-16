Фінляндія заборонила впускати автівки на російських номерах

Про це повідомляє Ilta-Sanomat із посиланням на фінську митну службу.

Зазначається, що тепер автомобіль із російськими номерами у Фінляндії може бути обкладений митом і ПДВ, після чого він має виїхати за межі Європейського Союзу.

Проте у деяких випадках керування авто з зареєстрованими в Росії номерами дозволять - наприклад, для студентів денної форми навчання, людей, які працюють за строковим трудовим договором, або громадян ЄС чи Європейської економічної зони, які постійно проживають у РФ.

Проте вони мають довести, що легально ввезли автомобіль у Фінляндію до того, як заборона набула чинності.