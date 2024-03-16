Фінляндія заборонила впускати автівки на російських номерах
Із суботи, 16 березня, у Фінляндії заборонено їздити на автомобілях, зареєстрованих у Росії, без спеціального дозволу
Про це повідомляє Ilta-Sanomat із посиланням на фінську митну службу.
Зазначається, що тепер автомобіль із російськими номерами у Фінляндії може бути обкладений митом і ПДВ, після чого він має виїхати за межі Європейського Союзу.
Проте у деяких випадках керування авто з зареєстрованими в Росії номерами дозволять - наприклад, для студентів денної форми навчання, людей, які працюють за строковим трудовим договором, або громадян ЄС чи Європейської економічної зони, які постійно проживають у РФ.
Проте вони мають довести, що легально ввезли автомобіль у Фінляндію до того, як заборона набула чинності.
- У вересні минулого року Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну авто на російських номерах.
- Крім того, у Литві з 11 березня почали конфісковувати автомобілі з російськими номерами. Таким чином країна виконує вимоги ЄС щодо ввезення та вивезення товарів з Росії.
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