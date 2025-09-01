Фіцо анонсував двосторонню зустріч з Зеленським 5 вересня

Про це інформує Dennik N.

Фіцо розповів, що спершу проведе двосторонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час візиту до КНР. За його словами, він заздалегідь поінформував про свою поїздку представників ЄС.

Після цього прем'єр Словаччини також планує зустрітися з президентом України.

"Після повернення з Пекіна в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським", – сказав Фіцо.