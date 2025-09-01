Фіцо анонсував двосторонню зустріч з Зеленським 5 вересня
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що на п'ятницю, 5 вересня, у нього запланована двостороння зустріч з президентом України Володимиром Зеленським
Про це інформує Dennik N.
Фіцо розповів, що спершу проведе двосторонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час візиту до КНР. За його словами, він заздалегідь поінформував про свою поїздку представників ЄС.
Після цього прем'єр Словаччини також планує зустрітися з президентом України.
"Після повернення з Пекіна в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським", – сказав Фіцо.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 10 серпня заявив, що зустріч президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна матиме негативні наслідки для України. Він використав африканську приказку: "Неважливо, чи слони б'ються, чи займаються сексом, страждає завжди трава". Він провів аналогію з майбутніми переговорами, стверджуючи, що "як би не закінчилися переговори слонів 15 серпня, страждати буде трава – в цьому випадку Україна".
- Невдовзі він заявив, що війна в Україні "спотворила свободу слова" в ЄС, а його думка про це "ледь не коштувала йому життя".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.59
- EUR Купівля 48.04Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе