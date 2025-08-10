"Неважливо, чи б’ються слони, чи займаються сексом, трава завжди страждає": Фіцо вважає, що Україні стане гірше від зустрічі Трампа й Путіна

Про це йдеться у відеозверненні Фіцо, опублікованому на його сторінці у Facebook.

На його думку, "те, що відбудеться в найближчі тижні, не буде приємним", і найбільше від цього постраждає саме Україна.

"Ми всі стежимо за галасом навколо зустрічі американського і російського президентів, запланованої на 15 серпня наступного тижня. Всі вже знають, що конфлікт має свої серйозні корені в недавній історії, що він не має військового вирішення, всі вже знають, що членство України в НАТО неможливе, всі вже знають, що Україна була використана Заходом для спроби послабити Росію, що не вдалося і за що, судячи з усього, Україні доведеться дорого заплатити", – наголосив Фіцо.

Словацький прем'єр-міністр використав африканську приказку: "Неважливо, чи слони б'ються, чи займаються сексом, страждає завжди трава". Він провів аналогію з майбутніми переговорами, стверджуючи, що "як би не закінчилися переговори слонів 15 серпня, страждати буде трава – в цьому випадку Україна".

Фіцо висловив переконання, що українські політичні лідери певною мірою самостійно несуть відповідальність за це, оскільки, "дали себе заманити Заходу і повністю підтримали невдалу західну стратегію нашкодити Росії через всіляку підтримку України у військовому конфлікті".

"При цьому загальновідомо, що війна могла закінчитися вже у квітні 2022 року, тобто через два місяці після її початку, але багато західних політиків власним тілом завадили цьому", – зауважив глава словацького уряду.

Він наголосив, що зараз важливі дві умови — домовленість про негайне припинення бойових дій та недопущення втручання інших західних країн у можливе перемир’я.

Що передувало

У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска наступної пʼятниці, 15 серпня.

Видання Axios поінформувало, що перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн проведуть переговори у Великій Британії, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором, яка запланована на 15 серпня.

Володимир Зеленський 9 серпня наголосив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Він також підтвердив, що готовий працювати заради справедливого миру.