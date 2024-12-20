Фіцо звинуватив Зеленського у газовій кризі в Словаччині
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив українського президента Володимира Зеленського в "газовій кризи" держави
Про це повідомляє Reuters.
Фіцо порушив питання транзиту російського газу через Україну перед початком саміту Європейського Союзу.
"Ми явно стикаємося з газовою кризою завдяки президенту Зеленському", - заявив словацький премʼєр на пресконференції.
Згодом він висловився, що Братислава не може виключити те, що доведеться "подумати про заходи у відповідь", якщо не буде транзиту газу з РФ.
Зазначено, що Фіцо також говорив перед самітом про альтернативні поставки через Україну: за його словами, у такому варіанті газ "не буде російським".
- У жовтні єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що блок готовий до завершення контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит через Україну російського газу в кінці року.
- Згодом премʼєр Роберт Фіцо повідомив, що Словаччина проведе серію переговорів, аби забезпечити поставки газу РФ через Україну після закінчення чинного транзитного контракту.
- 19 грудня стало відомо, що Фіцо обговорить з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн можливості постачання газу через Україну після того, як вичерпається дія контракту між Києвом і російським Газпромом.
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