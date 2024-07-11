Фіцо вважає, що членство України в НАТО є "гарантією Третьої світової"
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу нібито гарантує початок Третьої світової війни
Про це він сказав у відеозверненні, яке опублікував у Facebook, повідомляє Politico.
Фіцо вважає, що членство України в Північноатлантичному альянсі стане причиною "глобального конфлікту".
"Я розумію бажання України, це суверенна країна, але членство України в НАТО – це лише гарантія Третьої світової війни", – сказав він.
Politico зауважує, що таку думку очільник словацького уряду озвучив через кілька годин після того, як його держава на Вашингтонському саміті НАТО підтримала позицію, що Україна перебуває на "незворотному шляху" до вступу в Альянс.
Водночас Фіцо зауважив, що доручив представникам Словаччини наголосити на саміті: Україна може вступити до НАТО лише тоді, коли вона виконає всі критерії для членства, і після того, як всі країни-члени блоку підпишуть відповідне рішення.
- 10 липня словацький президент Петер Пеллегріні заявив, що його країна підтримує інтеграційні зусилля України щодо вступу до НАТО, однак розгляд цього питання буде можливим після закінчення війни.
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