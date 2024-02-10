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Фракція євроскептиків хоче приєднати до себе Орбана у Європарламенті: за яких умов

10 лютого, 2024 субота
10:53
Світ Віктор Орбан

Деякі з провідних правих політиків континенту, включаючи прем’єр-міністра Італії Джорджію Мелоні та експрем’єр-міністра Польщі Матеуш Моравецький, прагнуть залучити до своєї фракції "Європейські консерватори та реформісти" прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб змінити свою пан’європейську партію на легітимну силу в Брюсселі

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімних посадовців, ознайомлених з переговорами.

За словами посадовців, Мелоні та Моравецький зустрічалися з Орбаном протягом останніх кількох тижнів, щоб обговорити приєднання його партії "Фідес" до групи європейських консерваторів і реформістів. Під час переговорів вони зробили чітке застереження про те, що угорському лідеру потрібно буде пом’якшити деякі свої позиції.

Такий крок міг би радикально змінити політику в Брюсселі та вивести ECR (Європейські консерватори та реформісти) на те, щоб стати третьою за чисельністю групою після виборів до Європейського парламенту в червні. Це дало б ECR більший вплив на бізнес ЄС та сигналізує про зростаючу роль політиків-націоналістів, які просувають антимігрантські та євроскептичні плани.

"Я говорив про це з Віктором Орбаном, тому я знаю, що Угорщина може розглянути можливість вступу до ECR. Це збільшило б наші можливості діяти заради кращої Європи", - сказав в інтерв’ю Моравецький.

Найбільшою проблемою для великої правої коаліції було б узгодження їхніх різних позицій щодо України, враховуючи той факт, що Угорщину очолює найбільш дружній до Кремля уряд у ЄС, тоді як решта ECR рішуче підтримує Київ.

Існують явні переваги для Орбана укласти угоду зараз. Включення до ECR дасть Орбану вкрай необхідну підтримку під час шестимісячного президентства Угорщини, яке розпочнеться в липні.

  • В середу, 7 лютого, Європейська комісія (ЄК) розпочала процес офіційного засудження Угорщини за новий закон, що запроваджує санкції проти організацій, які фінансуються з-за кордону. На думку правозахисників, закон є аналогом російського закону про "іноземних агентів" та покликаний замовкнути урядову опозицію на період виборів.
Теги:
Польща
ЄС
Італія
Європарламент
Угорщина
Віктор Орбан
допомога Україні
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