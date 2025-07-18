Франція готова навчати додаткових пілотів для винищувачів Mirage: Зеленський за підсумками розмови з Макроном
У п’ятницю, 18 липня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном після чого повідомив, що Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів для винищувачів Mirage
Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.
Під час розмови, зокрема, йшлося про ситуацію на передовій та першочергові оборонні потреби України.
"Вдячний Емманюелю за дійсно стратегічний погляд та готовність допомагати саме тим, що потрібно нашим воїнам", - зазначив Володимир Зеленський.
Також лідери детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів.
"Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів. Хочу окремо відзначити нашу домовленість про підготовку пілотів для "міражів": Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках", - акцентував президент України.
Окрім цього Зеленський обговорив із Макроном роботу у форматі Коаліції охочих та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі.
"Також я подякував Франції за відчутний внесок у наповнення і просування 18-го пакету санкцій Євросоюзу. Разом працюємо і з американськими партнерами, щоб Росія відчувала дійсно глобальний тиск. Кожен день затягування війни має відображатись дійсно болісними наслідками для Росії. Також скоординували з Емманюелем наші подальші політичні кроки", - резюмував Володимир Зеленський.
- 8 липня президент Франції Емманюель Макрон прибув до Великої Британії з держвізитом. Під час виступу в британському парламенті він пообіцяв не покинути Україну, заявивши, що агресивні ядерні держави загрожують світові.
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