Франція готова навчати додаткових пілотів для винищувачів Mirage: Зеленський за підсумками розмови з Макроном

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

Під час розмови, зокрема, йшлося про ситуацію на передовій та першочергові оборонні потреби України.

"Вдячний Емманюелю за дійсно стратегічний погляд та готовність допомагати саме тим, що потрібно нашим воїнам", - зазначив Володимир Зеленський.

Також лідери детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів.

"Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів. Хочу окремо відзначити нашу домовленість про підготовку пілотів для "міражів": Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках", - акцентував президент України.

Окрім цього Зеленський обговорив із Макроном роботу у форматі Коаліції охочих та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі.

"Також я подякував Франції за відчутний внесок у наповнення і просування 18-го пакету санкцій Євросоюзу. Разом працюємо і з американськими партнерами, щоб Росія відчувала дійсно глобальний тиск. Кожен день затягування війни має відображатись дійсно болісними наслідками для Росії. Також скоординували з Емманюелем наші подальші політичні кроки", - резюмував Володимир Зеленський.