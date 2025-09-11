Франція направить у Польщу три винищувачі Rafale для захисту повітряного простору
У четвер, 11 вересня, президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що спрямує три винищувачі Rafale для спільного захисту польського повітряного простору та східного флангу НАТО
Про це він написав у соцмережі Х.
"Після вторгнення російських безпілотників до Польщі я вирішив розгорнути три винищувачі Rafale для спільного захисту польського повітряного простору та східного флангу НАТО з нашими союзниками",- повідомив Макрон.
Він підкреслив, що вчора особисто пообіцяв це польському премʼєр-міністру Дональду Туску.
За словами французького президента, це питання він також обговорював із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, який також опікується безпекою східного флангу.
"Безпека європейського континенту є нашим головним пріоритетом. Ми не піддамося зростаючому залякуванню з боку Росії", - додав Макрон.
- 11 вересня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш поінформував, що у відповідь на нічну атаку дронів 10 вересня Швеція терміново направила до Польщі додаткові літаки та ППО.
