Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Швеція терміново спрямувала до Польщі додаткові літаки та засоби ППО

Швеція терміново спрямувала до Польщі додаткові літаки та засоби ППО

Катерина Ганжа
11 вересня, 2025 четвер
05:17
Світ Швеція

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що після нічної атаки російських дронів 10 вересня Швеція терміново спрямувала до країни додаткові літаки та засоби протиповітряної оборони

Зміст

Про це інформує Міністерство оборони Польщі в соцмережі X. 

"Сьогоднішній день є виразом не тільки слів підтримки, але й конкретних заяв. Щойно я отримав інформацію від міністра оборони Швеції про термінове відправлення чергової допомоги до Польщі, зокрема засобів протиповітряної оборони та літаків", - зазначив Косіняк-Камиш. 

Він наголосив, що Польща перебуває в постійному контакті з союзниками. 

"Нідерланди постачають системи багаторівневої оборони – Patriot, системи NASAMS, засоби протидії дронам, а також 300 солдатів. Чехія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії – всі союзники готові надати підтримку і роблять конкретні заяви", - додав очільник польського Міноборони.

Косіняк-Камиш також відмітив, що застосування Статті 4 Північноатлантичного договору – це рідкісна і серйозна ситуація.

  • Раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди вирішили доставити ешелоновану систему протиповітряної оборони на схід Польщі пізніше цього року. 
Теги:
Новини
Суспільство
Польща
Швеція
ППО
безпілотник
Авіація
Київ
