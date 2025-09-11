Швеція терміново спрямувала до Польщі додаткові літаки та засоби ППО
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що після нічної атаки російських дронів 10 вересня Швеція терміново спрямувала до країни додаткові літаки та засоби протиповітряної оборони
Про це інформує Міністерство оборони Польщі в соцмережі X.
"Сьогоднішній день є виразом не тільки слів підтримки, але й конкретних заяв. Щойно я отримав інформацію від міністра оборони Швеції про термінове відправлення чергової допомоги до Польщі, зокрема засобів протиповітряної оборони та літаків", - зазначив Косіняк-Камиш.
Він наголосив, що Польща перебуває в постійному контакті з союзниками.
"Нідерланди постачають системи багаторівневої оборони – Patriot, системи NASAMS, засоби протидії дронам, а також 300 солдатів. Чехія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії – всі союзники готові надати підтримку і роблять конкретні заяви", - додав очільник польського Міноборони.
Косіняк-Камиш також відмітив, що застосування Статті 4 Північноатлантичного договору – це рідкісна і серйозна ситуація.
- Раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди вирішили доставити ешелоновану систему протиповітряної оборони на схід Польщі пізніше цього року.
