Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО на сході Польщі

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі X.

"З 2 системами Patriot, NASAMS, системами протидії безпілотникам і 300 військовослужбовцями ми розгорнемо передові сили і засоби. Сьогоднішній день показав, що це як ніколи важливо для нашої спільної безпеки", - зазначив Брекельманс.

Today has shown this is more important than ever for our joint security. ???????????????? pic.twitter.com/NwR9N6Rw7T — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) September 10, 2025

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.