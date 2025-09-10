Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО на сході Польщі
Нідерланди вирішили доставити ешелоновану систему протиповітряної оборони на схід Польщі пізніше цього року
Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі X.
"З 2 системами Patriot, NASAMS, системами протидії безпілотникам і 300 військовослужбовцями ми розгорнемо передові сили і засоби. Сьогоднішній день показав, що це як ніколи важливо для нашої спільної безпеки", - зазначив Брекельманс.
"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо
Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.
У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".
Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.48
- EUR Купівля 47.98Продаж 48.63
- Актуальне
- Важливе