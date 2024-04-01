Франція очікує від Китаю "чітких сигналів" для Росії щодо війни в Україні
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що його країна очікує від Китаю "чітких сигналів" Росії у зв'язку з війною в Україні
Про це він сказав під час візиту до Пекіна у понеділок, 1 квітня, інформує Le Dauphine.
"Ми очікуємо, що Китай надішле Росії дуже чіткі сигнали. Китай, вочевидь, відіграє ключову роль у забезпеченні незалежності України та поваги до міжнародного права, включно з її суверенітетом", - наголосив Сежурне.
Видання зазначає, що західна спільнота регулярно закликає Китай відігравати активнішу роль у цьому конфлікті, використовуючи свій вплив на Росію.
"Як я вже казав вам, міністре, ця війна стосується усієї міжнародної спільноти", - сказав французький міністр своєму китайському колезі, який не згадав конкретно про війну в Україні у своєму вступному слові на початку пресконференції.
Він також підкреслив, що Захід переконаний, що міцного миру не буде, якщо він не буде узгоджений з українцями.
"Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права. Тому для нас це дуже важливе питання, і саме тому Франція має намір підтримувати тісний діалог із Китаєм", - заявив міністр.
- Нещодавно речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що Пекін намагається відігравати конструктивну роль у припиненні вогню та політичному врегулюванні "кризи" в Україні.
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