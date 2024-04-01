Франція очікує від Китаю "чітких сигналів" для Росії щодо війни в Україні

Про це він сказав під час візиту до Пекіна у понеділок, 1 квітня, інформує Le Dauphine.

"Ми очікуємо, що Китай надішле Росії дуже чіткі сигнали. Китай, вочевидь, відіграє ключову роль у забезпеченні незалежності України та поваги до міжнародного права, включно з її суверенітетом", - наголосив Сежурне.

Видання зазначає, що західна спільнота регулярно закликає Китай відігравати активнішу роль у цьому конфлікті, використовуючи свій вплив на Росію.

"Як я вже казав вам, міністре, ця війна стосується усієї міжнародної спільноти", - сказав французький міністр своєму китайському колезі, який не згадав конкретно про війну в Україні у своєму вступному слові на початку пресконференції.

Він також підкреслив, що Захід переконаний, що міцного миру не буде, якщо він не буде узгоджений з українцями.

"Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права. Тому для нас це дуже важливе питання, і саме тому Франція має намір підтримувати тісний діалог із Китаєм", - заявив міністр.