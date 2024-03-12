Франція стала другим у світі експортером озброєнь, обігнавши Росію, - Politico

Про це повідомляє Politico.

У дослідженні порівнюється період з 2019 по 2023 роки з періодом 2014-2018 років.

Франція посідає друге місце після США, частка яких у світовому експорті озброєнь зросла з 34% до 42%.

Протягом останніх п'яти років Франція значно збільшила свою частку на експортному ринку з 7,2% до 11% завдяки тому, що постачала зброю в регіони, такі як Індія, де головним постачальником зброї була Росія. Частка Москви у світовому експорті озброєнь впала з 21% до майже 11%, що трохи нижче, ніж у Франції.

"Зниження експорту російських озброєнь почалося ще до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році", - зазначив Пітер Веземан, старший науковий співробітник Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

Однак, за його словами, санкції проти РФ через її вторгнення в Україну "схоже, ще більше сприяли збільшенню французького експорту озброєнь".