Франція стала другим у світі експортером озброєнь, обігнавши Росію, - Politico
Згідно зі звітом Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, у світовій гонці за експорт озброєнь лідерами стали США і Франція, тоді як Росія зазнала стрімкого спаду
Про це повідомляє Politico.
У дослідженні порівнюється період з 2019 по 2023 роки з періодом 2014-2018 років.
Франція посідає друге місце після США, частка яких у світовому експорті озброєнь зросла з 34% до 42%.
Протягом останніх п'яти років Франція значно збільшила свою частку на експортному ринку з 7,2% до 11% завдяки тому, що постачала зброю в регіони, такі як Індія, де головним постачальником зброї була Росія. Частка Москви у світовому експорті озброєнь впала з 21% до майже 11%, що трохи нижче, ніж у Франції.
"Зниження експорту російських озброєнь почалося ще до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році", - зазначив Пітер Веземан, старший науковий співробітник Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.
Однак, за його словами, санкції проти РФ через її вторгнення в Україну "схоже, ще більше сприяли збільшенню французького експорту озброєнь".
- 2 березня стало відомом, що експорт з Туреччини до Росії в лютому впав на 34% до 670 мільйонів доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
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