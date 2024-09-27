Франція вкладе €60 млн в проходження Україною зимового періоду
Уповноважений президента Франції з питань економічної допомоги та відновлення України П’єр Ельбронн оголосив про надання Україні 60 млн євро на енергетичні потреби протягом зимового періоду
Про це повідомляє Укрінформ.
Згідно з повідомленням, кошти будуть виділені до кінця 2024 року з Фонду цивільної інфраструктури, загальний обсяг якого становить 200 мільйонів євро.
За словами Ельбронна, французькі компанії вже активно залучені до проєктів з відновлення енергосистеми.
"Франція вже працює в цьому секторі активно. Півтора тижня тому я їздив до Києва з французькими компаніями, щоб оцінити, що вони можуть зробити з погляду обладнання, зокрема газових турбін та рішень для акумулювання енергії", - заявив він.
Він підкреслив, що йдеться як про допомогу, так і про інвестиції в енергетику зі спеціально створеного фонду, з якого Франція надасть 60 млн євро до кінця року.
"Ми маємо обладнання – генератори та трансформатори, які були надані як допомога. Але є також інвестиційні проєкти, які підтримуються державою. Ми створили фонд цивільної інфраструктури, на який виділено 200 мільйонів євро. Саме з нього щонайменше 60 мільйонів піде на енергетику до кінця 2024 року. І це кошти для компаній, які мають принаймні 50% французького капіталу", - пояснив Ельбронн.
Так, серед компаній Schneider Electric, яка співпрацює з "Укренерго" та ДТЕК, та Arabelle Solutions (дочірня компанія EDF), яка реалізує проєкти з встановлення акумуляторів для зберігання енергії та газових турбін для підвищення потужності електростанцій.
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