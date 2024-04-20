ФСБ затримала українця на кордоні з Грузією, - росЗМІ

Про це повідомляє місцеве видання "15-регіон" з посиланням на пресслужбу прикордонного управління ФСБ Росії по республіці.

Затриманим виявився 36-річний громадянин України.

За інформацією ФСБ Росії, чоловік здійснював збір і передачу українським спецслужбам інформації про розташування особового складу та військової техніки збройних сил РФ за допомогою інтернет-месенджера.

Його було затримано під час спроби перетину кордону в пункті пропуску "Верхній Ларс".



Проти українця порушили кримінальну справу. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.