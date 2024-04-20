ФСБ затримала українця на кордоні з Грузією, - росЗМІ
У Північній Осетії затримали громадянина України за підозрою в передачі українським спецслужбам інформації про розташування російських військових
Про це повідомляє місцеве видання "15-регіон" з посиланням на пресслужбу прикордонного управління ФСБ Росії по республіці.
Затриманим виявився 36-річний громадянин України.
За інформацією ФСБ Росії, чоловік здійснював збір і передачу українським спецслужбам інформації про розташування особового складу та військової техніки збройних сил РФ за допомогою інтернет-месенджера.
Його було затримано під час спроби перетину кордону в пункті пропуску "Верхній Ларс".
Проти українця порушили кримінальну справу. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.
- 12 квітня поліція безпеки Естонії заявила, що співробітники ФСБ РФ регулярно цькували громадян України, які намагалися виїхати в країни ЄС, на естонсько-російському кордоні. Також відомо про випадки побиття.
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