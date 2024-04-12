На естонсько-російському кордоні працівники ФСБ систематично цькували та били українців, - поліція безпеки

Про це повідомляє Postimees.

Поліція безпеки (КаПо) у своєму щорічнику зазначає, що росіяни не лише знущалися з українців у РФ, а й посилили їх переслідування на автомобільних пунктах пропуску Куничина гора та Шумілкіно, що на кордоні з Естонією.

За словами громадян України, там з ними проводили бесіди, які більше нагадують допити, змушували заповнювати анкети. Росіяни перевіряли засоби зв’язку, збирали їхні дані та били громадян України, щоб отримати відповіді на будь-які запитання.

Українці зазначали, що під час огляду людей змушували роздягатися до спідньої білизни, потім фотографували. Також ФСБ записувала відео заяв, які можуть бути використані для компромату.

У повідомленні КаПо йдеться, деяких громадян України залишали в будинку для арештованих через сфабриковані порушення. Водночас росіяни проводили перевірку на детекторі брехні, і як наслідок - перехід кордону затягувався для всіх.