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ФСБ зняла естонські прикордонні буї на Нарві

23 травня, 2024 четвер
19:43
Світ Естонія

Російські прикордонники в ніч на 23 травня зняли понад 20 буїв, встановлених прикордонною охороною Естонії на річці Нарві для позначення фарватеру

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Про це повідомляє естонський національний телерадіомовник ERR.

Глава бюро прикордонної охорони Ідаської префектури Еерік Пургель пояснив, що Естонія та РФ щовесни встановлюють у водах Нарви буї для позначення фарватеру, оскільки русло річки змінюється.

"До початку війни в Україні встановлення цих буїв відбувалося в основному за обопільною угодою, але з 2023 року Росія не погоджується з естонськими позиціями щодо розміщення буїв. Ми вирішили поставити плавучі знаки на літній сезон згідно з домовленістю 2022 року, бо вони потрібні, щоб уникнути навігаційних помилок, щоб наші рибалки та відпочивальники не потрапили помилково у російські води", - сказав Пургель.

Видання зазначає, що цьогоріч РФ повідомила про незгоду з місцями встановлення близько половини з 250 буїв. Перші 50 буїв було встановлено 13 травня. У ніч на 23 червня естонські прикордонники виявили, що російські прикордонники почали знімати ці буї і за ніч зняли 24 одиниці, частина з яких належала до спірних буїв.

"Департамент поліції та прикордонної охорони зв'язався з російською прикордонною службою і зажадав роз'яснення з приводу зняття буїв та їх повернення. Департамент чекає від Росії доказів того, що раніше узгоджений фарватер змінився, і якщо вони не будуть представлені, то ми продовжимо встановлювати буї", - сказав Пургель.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила на урядовій прес-конференції про прикордонний інцидент, точні обставини якого з'ясовують.

"Ми підходитимемо до цього випадку тверезо, врівноважено, за необхідності також у контакті з союзниками. Ми бачимо ширшу схему, коли Росія намагається своїми діями сіяти тривогу", - сказала Каллас.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна додав, що до цього випадку слід ставитися дуже спокійно, оскільки він вкладається у провокаційну поведінку РФ останніх років.

Цахкна також зазначив, що раніше траплялися прикордонні інциденти у вигляді порушення Росією повітряного простору та в інші способи.

Гендиректор департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Егерт Бєлічов назвав зняття Росією буїв на Нарві явною провокацією. Він пояснив, що естонська прикордонна служба не перешкоджала, оскільки це призвело б до загострення ситуації - застосування сили у такій ситуації означало б ведення дистанційного вогню.

"Ми вирішили не нагнітати ситуацію і слідувати звичайній практиці", - сказав Бєлічов.

За словами очільника правоохоронного департаменту, наразі його відомство використовує дипломатичні методи для повернення буїв.

"Ми переконані, що буї знаходилися там, де вони мали бути", - сказав Бєлічов і додав, що департамент вимагає від РФ пояснень і повернення буїв.

Бєлічов додав, що якщо у матеріалах провадження буде встановлено факт незаконного перетину кордону, справу буде розглянуто відповідним чином.

Крім того, Бєлічов розповів, що попереднього тижня над естонсько-російським кордоном літав російський аеростат з буквою Z, проте залишався в межах кордонів РФ.

Довідка: російська прикордонна служба - структурний підрозділ федеральної служби безпеки РФ.

Теги:
Новини
Росія
Естонія
ФСБ
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