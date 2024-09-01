Гарріс закликала Трампа залишати мікрофони постійно включеними під час дебатів

Про це повідомляє Reuters.

Кандидатка від Демократичної партії на президентських виборах у США Гарріс і її суперник республіканець Трамп домовилися про дебати, які організовуватиме ABC News 10 вересня.

"Дональд Трамп здається своїм радникам, які не дозволяють йому дебатувати з живим мікрофоном. Якщо його власна команда не довіряє йому, американський народ точно не може. Ми балотуємось у президенти Сполучених Штатів. Нумо дискутувати прозоро — з увімкненими мікрофонами весь час", - сказав Гарріс у дописі на X.

Трамп сказав, що він волів би, щоб його мікрофон був увімкненим, і що йому не подобалося, щоб він був вимкнений під час останніх дебатів проти тодішнього кандидата в президенти Джо Байдена.

Так звані гарячі мікрофони можуть допомогти або зашкодити політичним кандидатам, вловлюючи коментарі, які іноді не були призначені для громадськості. Вимкнені мікрофони також не дають суперникам перебивати свого опонента.