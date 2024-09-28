Гельсінська комісія закликала США визнати Росію постійною загрозою та переглянути стратегію взаємодії
Двопартійна Гельсінська комісія, яка займається моніторингом дотримання прав людини та демократії в пострадянських країнах, випустила доповідь, у якій закликає США відмовитися від політики "розрядки" часів холодної війни у відносинах з Росією та визнати її постійною загрозою глобальній безпеці
Про це повідомляє The Hill.
У звіті Гельсінської комісії стверджується, що Вашингтон повинен переглянути своє ставлення до Росії, як він робив це у відносинах з Китаєм протягом останніх кількох років, і відповідно розподілити ресурси.
Пріоритетним завданням, зазначеним у документі, є забезпечення перемоги України над російською агресією. Комісія закликала до значного збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні, а також надання дозволу на удари по території Росії американською зброєю.
У виданні зазначили, що рекомендації звіту виходять за рамки політики адміністрації Байдена та суперечать позиції колишнього президента Трампа та його прихильників у Конгресі, які виступають за скорочення витрат на європейську безпеку та прямі переговори між Україною та Росією.
Голова Гельсінської комісії, республіканець Джо Вілсон, відкинув можливість успішних переговорів з Володимиром Путіним, назвавши його "військовим злочинцем", з яким неможливо досягти тривалої угоди.
"Для мене немає сумнівів, що Дональд Трамп побачить нещирість військового злочинця Путіна, - зазначив Вілсон. - Путін - не та людина, з якою можна досягти домовленості, яка була б суттєвою і тривалою".
Крім того, звіт наголошує на порушеннях Росією міжнародного права, включаючи окупацію Криму та Донбасу, вторгнення в Україну та Грузію, переслідування дисидентів та втручання у вибори. Автори доповіді вважають, що політика "розрядки" не спрацювала, і необхідно перейти до більш рішучої стратегії.
- Ще у травні Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США мають дозволити Україні завдавати удари по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.
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