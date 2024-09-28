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Головна Світ Гельсінська комісія закликала США визнати Росію постійною загрозою та переглянути стратегію взаємодії

Гельсінська комісія закликала США визнати Росію постійною загрозою та переглянути стратегію взаємодії

Марія Науменко
28 вересня, 2024 субота
16:15
Світ

Двопартійна Гельсінська комісія, яка займається моніторингом дотримання прав людини та демократії в пострадянських країнах, випустила доповідь, у якій закликає США відмовитися від політики "розрядки" часів холодної війни у відносинах з Росією та визнати її постійною загрозою глобальній безпеці

Зміст

Про це повідомляє The Hill.

У звіті Гельсінської комісії стверджується, що Вашингтон повинен переглянути своє ставлення до Росії, як він робив це у відносинах з Китаєм протягом останніх кількох років, і відповідно розподілити ресурси. 

Пріоритетним завданням, зазначеним у документі, є забезпечення перемоги України над російською агресією. Комісія закликала до значного збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні, а також надання дозволу на удари по території Росії американською зброєю.

У виданні зазначили, що рекомендації звіту виходять за рамки політики адміністрації Байдена та суперечать позиції колишнього президента Трампа та його прихильників у Конгресі, які виступають за скорочення витрат на європейську безпеку та прямі переговори між Україною та Росією.

Голова Гельсінської комісії, республіканець Джо Вілсон, відкинув можливість успішних переговорів з Володимиром Путіним, назвавши його "військовим злочинцем", з яким неможливо досягти тривалої угоди.

"Для мене немає сумнівів, що Дональд Трамп побачить нещирість військового злочинця Путіна, - зазначив Вілсон. - Путін - не та людина, з якою можна досягти домовленості, яка була б суттєвою і тривалою". 

Крім того, звіт наголошує на порушеннях Росією міжнародного права, включаючи окупацію Криму та Донбасу, вторгнення в Україну та Грузію, переслідування дисидентів та втручання у вибори. Автори доповіді вважають, що політика "розрядки" не спрацювала, і необхідно перейти до більш рішучої стратегії.

  • Ще у травні Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США мають дозволити Україні завдавати удари по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.
Теги:
Україна
Росія
політика
Війна з Росією
США
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