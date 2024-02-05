Генерал бундесверу наголосив на необхідності посилення мобілізації в Україні

Про це він сказав німецьким журналістам, передає DW.

"Україні, безсумнівно, доведеться мобілізувати більше солдатів - хоча б через цифри втрат, наскільки ми можемо бачити", - сказав Фройдінґ.

Він також акцентував на необхідності замінити на передовій хлопців, які перебувають там уже майже 2 роки.

Коментуючи нібито розбіжності між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, генерал зазначив, що "ми не можемо зазирнути за лаштунки".

"Але звичайно, ми спостерігаємо за цими дискусіями між військовим і політичним керівництвом. І, звичайно, ми сподіваємося, що Україна збереже єдність, яка зробила її сильною в захисті своєї країни в останні місяці й роки", - наголосив Фройдінґ.

Він додав, що така дискусія є ознакою демократичної держави, але в довгостроковій перспективі вона "не сприяє оборонним зусиллям".

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.

5 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії загальної мобілізації та воєнного стану ще на 90 діб.