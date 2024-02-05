Генерал бундесверу наголосив на необхідності посилення мобілізації в Україні
Голова ситуаційного центру по Україні при міноборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінґ переконаний, що Україні доведеться посилювати мобілізацію
Про це він сказав німецьким журналістам, передає DW.
"Україні, безсумнівно, доведеться мобілізувати більше солдатів - хоча б через цифри втрат, наскільки ми можемо бачити", - сказав Фройдінґ.
Він також акцентував на необхідності замінити на передовій хлопців, які перебувають там уже майже 2 роки.
Коментуючи нібито розбіжності між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, генерал зазначив, що "ми не можемо зазирнути за лаштунки".
"Але звичайно, ми спостерігаємо за цими дискусіями між військовим і політичним керівництвом. І, звичайно, ми сподіваємося, що Україна збереже єдність, яка зробила її сильною в захисті своєї країни в останні місяці й роки", - наголосив Фройдінґ.
Він додав, що така дискусія є ознакою демократичної держави, але в довгостроковій перспективі вона "не сприяє оборонним зусиллям".
Що відомо про мобілізацію в Україні
19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.
8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.
11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.
Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.
Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.
5 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії загальної мобілізації та воєнного стану ще на 90 діб.
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