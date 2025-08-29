Глава МЗС Естонії Цахкна припустив, для чого насправді Путін зустрівся з Трампом
Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з лідером США Дональдом Трампом на Алясці, щоб таким чином уникнути нових санкцій
Таку думку висловив у коментарі Укрінформу міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
Він також прокоментував атаку, яку РФ здійснила на Україну в ніч на 28 серпня.
"Це був навмисний напад Путіна на цивільних. У той час, коли Європа та США разом з Україною докладають зусиль, аби покласти край війні та досягти тривалого миру, Путін чітко демонструє, що він не відмовився від своїх цілей, і продовжує скоювати воєнні злочини та вбивати мирних жителів, у тому числі дітей", - сказав міністр.
Він нагадав, що найменшій жертві російської атаки на Київ було лише два роки, і поставив під сумнів готовність РФ до миру.
"Очевидно, що миру не досягають 31 ракетою та 598 ударними дронами", - підкреслив Цахкна.
У міністерстві закордонних справ Естонії також повідомили, що 28 серпня викликали тимчасового повіреного у справах Росії, щоб вручити ноту протесту у зв’язку з масштабними та смертельними ракетно-дроновими атаками РФ на Київ.
- 15 серпня Трамп і Путін провели перемовини на Алясці. Президент США повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським і Путіним за його участі. "Тепер усе в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Трамп.
Читайте також: Путін отримав світову увагу, а Трамп – спільне фото: головні підсумки зустрічі на Алясці
