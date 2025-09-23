Глава МЗС Литви Будріс запропонував ЄС залучити знання та досвід України для створення "стіни дронів"
Міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс заявив, що Україна має бути залучена планів ЄС зі створення "стіни дронів" уздовж східних кордонів, оскільки володіє необхідним досвідом і технологіями
Про це пише Reuters.
"У нашій обороні ЄС є великі прогалини. Нам бракує відповідного обладнання, яке дозволило б нам виявляти дрони, стежити за ними, відстежувати їх, а потім знищувати. Нам цього бракує", — заявив Будріс на полях Генеральної Асамблеї ООН.
За його словами, Україна щоночі успішно бореться з атаками дронів та має інтегровані системи для протидії їм, тож її розробки можуть стати основою нової оборонної системи.
"Ми маємо принести цю технологію на передову і побудувати її там, побудувати її там, щоб вона була ефективною разом з українцями", – наголосив він.
Говорячи про вторгнення Росії в повітряний простір НАТО, Будріс зазначив, що Москва використовує вагання альянсу і дебати про те, як реагувати, щоб розширити сірі зони.
"Ми також маємо дуже чітко висловити і показати Росії, що подальша ескалація з її боку призведе до більш жорсткої реакції", – додав дипломат.
- Минулого тижня на заході Латвії на березі пляжу знайшли уламки дрона – хвостову частину російського безпілотника типу "гербера".
