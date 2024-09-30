Глава МЗС Німеччини Бербок підтримала удари ЗСУ далекобійною зброєю по території РФ

Про це повідомляє DW.

"Я завжди говорила, що воно відіграє важливу роль, особливо для подолання мінного поясу на сході України", - заявила Бербок.

На питання про те, чи постачатиме Німеччина в майбутньому ще якісь види озброєнь, Бербок відповіла, що висловила свою думку з цього приводу, але канцлер Олаф Шольц вважає інакше. За її словами, коаліція не може домовитися щодо цього питання.