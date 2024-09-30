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Глава МЗС Німеччини Бербок підтримала удари ЗСУ далекобійною зброєю по території РФ

Катерина Єсікова
30 вересня, 2024 понедiлок
00:11
Світ Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що Україна повинна мати можливість використати далекобійну зброю для самооборони

Зміст

Про це повідомляє DW.

"Я завжди говорила, що воно відіграє важливу роль, особливо для подолання мінного поясу на сході України", - заявила Бербок.

На питання про те, чи постачатиме Німеччина в майбутньому ще якісь види озброєнь, Бербок відповіла, що висловила свою думку з цього приводу, але канцлер Олаф Шольц вважає інакше. За її словами, коаліція не може домовитися щодо цього питання.

  • Володимир Зеленський заявив, що для припинення російського терору Україні необхідно більше систем протиповітряної оборони, санкцій проти РФ та дозвіл використання далекобійних ракет.
Теги:
Німеччина
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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