Голова Євроради Мішель закликав ЄС переходити на режим воєнної економіки

Про це він сказав у своєму зверненні до членів Європейської ради.

Зокрема, Шарль Мішель закликав Євросоюз переходити на режим воєнної економіки через загрозу з боку Росії.



"Нині Європа стоїть перед переломним моментом. Це ідеальний час для реальної зміни підходу до нашої безпеки та оборони. Десятиліттями Європа не вкладала достатньо коштів у свою безпеку й оборону. Зараз, коли ми стикаємося з найбільшою загрозою з часів Другої світової війни, прийшов час прийняти радикальні й конкретні кроки, щоб бути готовими до оборони та перевести економіку ЄС на "воєнні рейки", - підкреслив Мішель.

За його словами, це означає витрачати більше та спільно купувати більше, отже, ефективніше, допомогти оборонній промисловості отримати доступ до приватних і державних коштів, зменшити регуляторний тягар і бар’єри.

"Формування цього стратегічного мислення щодо безпеки вимагає сильного лідерства та чіткого розуміння терміновості загроз, з якими ми стикаємося. Я очікую, що наша Європейська Рада виконає це", - зазначив Мішель.