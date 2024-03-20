Голова Євроради Мішель закликав ЄС переходити на режим воєнної економіки
Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що саміт очільник держав ЄС, запланований на 21-22 березня, має зосередитися на рішеннях щодо економічного перетворення ЄС на воєнну сферу, збільшенні оборонних бюджетів країн союзу та швидкому постачанні боєприпасів в Україну
Про це він сказав у своєму зверненні до членів Європейської ради.
Зокрема, Шарль Мішель закликав Євросоюз переходити на режим воєнної економіки через загрозу з боку Росії.
"Нині Європа стоїть перед переломним моментом. Це ідеальний час для реальної зміни підходу до нашої безпеки та оборони. Десятиліттями Європа не вкладала достатньо коштів у свою безпеку й оборону. Зараз, коли ми стикаємося з найбільшою загрозою з часів Другої світової війни, прийшов час прийняти радикальні й конкретні кроки, щоб бути готовими до оборони та перевести економіку ЄС на "воєнні рейки", - підкреслив Мішель.
За його словами, це означає витрачати більше та спільно купувати більше, отже, ефективніше, допомогти оборонній промисловості отримати доступ до приватних і державних коштів, зменшити регуляторний тягар і бар’єри.
"Формування цього стратегічного мислення щодо безпеки вимагає сильного лідерства та чіткого розуміння терміновості загроз, з якими ми стикаємося. Я очікую, що наша Європейська Рада виконає це", - зазначив Мішель.
- Напередодні стало відомо, що до кінця березня в ЄС планують передати Україні близько 500 тис. артилерійських снарядів, а цього року - обіцяний мільйон боєприпасів.
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