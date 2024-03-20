Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Голова Євроради Мішель закликав ЄС переходити на режим воєнної економіки

Голова Євроради Мішель закликав ЄС переходити на режим воєнної економіки

20 березня, 2024 середа
07:41
Світ Саміт ЄС, Шарль Мішель

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що саміт очільник держав ЄС, запланований на 21-22 березня, має зосередитися на рішеннях щодо економічного перетворення ЄС на воєнну сферу, збільшенні оборонних бюджетів країн союзу та швидкому постачанні боєприпасів в Україну

Про це він сказав у своєму зверненні до членів Європейської ради.

Зокрема, Шарль Мішель закликав Євросоюз переходити на режим воєнної економіки через загрозу з боку Росії.

"Нині Європа стоїть перед переломним моментом. Це ідеальний час для реальної зміни підходу до нашої безпеки та оборони. Десятиліттями Європа не вкладала достатньо коштів у свою безпеку й оборону. Зараз, коли ми стикаємося з найбільшою загрозою з часів Другої світової війни, прийшов час прийняти радикальні й конкретні кроки, щоб бути готовими до оборони та перевести економіку ЄС на "воєнні рейки", - підкреслив Мішель.

За його словами, це означає витрачати більше та спільно купувати більше, отже, ефективніше, допомогти оборонній промисловості отримати доступ до приватних і державних коштів, зменшити регуляторний тягар і бар’єри.

"Формування цього стратегічного мислення щодо безпеки вимагає сильного лідерства та чіткого розуміння терміновості загроз, з якими ми стикаємося. Я очікую, що наша Європейська Рада виконає це", - зазначив Мішель.

  • Напередодні стало відомо, що до кінця березня в ЄС планують передати Україні близько 500 тис. артилерійських снарядів, а цього року - обіцяний мільйон боєприпасів.
Теги:
ЄС
військові
Війна з Росією
Військові новини
Європейська рада
саміт ЄС
Економіка
Читайте також:
путін
18 березня, 2024 понедiлок
За версією російської ЦВК, Путін переобрався президентом РФ із понад 87% підтримки. Реакції світу
Володимир Путін
19 березня, 2024 вiвторок
У ISW пояснили, як Путін використає "рекордні" показники на "виборах" у війні проти України
Південна Осетія
17 березня, 2024 неділя
Південна Осетія, регіон, що відокремився від Грузії, обговорює можливість входження до складу Росії, - росЗМІ
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.82
    Купівля 38.82
    Продаж 39.36
  • EUR
    Купівля 42.18
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
20 березня
08:48
Харківщина
Вночі РФ атакувала КАБами селище Козача Лопань на Харківщині: постраждав цивільний
08:48
Ексклюзив
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
На лівобережній Херсонщині ЗСУ проводять прикриті з правого берега операції та зривають спроби ворога йти до Дніпра, - Хлань
08:43
путін
ISW: РФ намагається побудувати коаліцію з трьома країнами на противагу Заходу
08:39
Туман у Львові
У Києві та області до кінця доби протримається туман: видимість 200-500 метрів
08:15
мобілізація на росії, чмобіки
На ТОТ Луганщини окупанти готуються почати посилену мобілізацію місцевих жителів, - ОВА
08:01
Інфографіка
знищений російський танк Т-72
Росія за добу війни в Україні втратила 700 військових, 9 танків та 16 артсистем
08:00
OPINION
Олексій Панич
Ті, хто голосував за Путіна, рятують Росію від розпаду. Хай навіть ціною злочинів
07:59
евакуація
З деокупованої Херсонщини евакуювали 44 тисячі жителів
07:46
Кім Чен Ин
КНДР випробовує двигун для нової гіперзвукової ракети
07:39
Росія вночі обстріляла Дніпропетровщину: 5 постраждалих, серед них 12-річна дитина
07:20
кокаїн Нідерланди
Друга за обсягом партія в історії: у Болівії вилучили кокаїн на $451 млн, який мав потрапити до Бельгії
07:02
Оновлено
обстріл, ППО
У Росії заявили про збиття БПЛА над містом Енгельс та Білгородською областю
06:49
Люксембург
Люксембург приєднався до артилерійської коаліції на підтримку України
06:37
Єменські хусити атакували у Червоному морі грецький танкер зі зрідженим газом
06:29
Микита Потураєв
У Раді шукають можливість забирати почесні звання в артистів, які підтримують РФ, - Потураєв
06:07
Литва прапор
У Литві скасували виступ італійського співака Пупо через його виступ у Кремлі
05:54
У Фінляндії розпочали будівництво паркану на кордоні з РФ
У Фінляндії розпочали справи щодо 35 осіб, які незаконно переправляли мігрантів з кордону РФ
05:05
Запуск супутників Starlink
SpaceX продаватиме технології Starlink іншим компаніям, щоб заробити грошей
03:35
Канада санкціонувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною
03:15
ЄС - Україна
Європарламент і Єврорада попередньо погодили продовження безмитного експорту української сільгосппродукції
02:53
Іран
Боррель не підтримав санкції проти Ірану за військову допомогу своїй армії на Близькому Сході, - WSJ
02:27
канабіс
За підтримки Євроюсту в Іспанії заарештували оптових торговців наркотиками у Швеції
02:17
Ракета ARRW під крилом літака
Повітряні сили США випробували гіперзвукову крилату ракету в Тихому океані
02:09
Патрік Райдер
"Ризики зростають": у Пентагоні оцінили ризики нового наступу РФ з півночі України через затримки допомоги
01:22
У Запоріжжі запрацював другий в Україні рекрутинговий центр для ЗСУ
00:53
глава УГКЦ Святослав Шевчук
Глава УГКЦ закликав поляків не піддаватися маніпуляціям
00:45
Нідерланди
Схвалення безпекової угоди, засудження "виборів Путіна" на ТОТ, відбудова: парламентарі Нідерландів підтримали Україну
00:30
прем'єрка Італії Мелоні
"Призведе до небезпечної ескалації": прем'єрка Італії Мелоні виступила проти введення військ НАТО в Україну
00:29
розконсервована російська техніка
США пропонують схему передачі Україні російської техніки з країн Північної Америки
00:22
безпілотник, дрон
Канада розглядає можливість закуповувати дрони українського виробництва
2024, вiвторок
19 березня
23:56
Володимир Путін
"Влада Києва за підтримки Заходу перейшла до терористичних методів": російські фейки і маніпуляції за 19 березня
23:37
Томас Бах
Олімпіада-2024: як "нейтральні" росіяни та білоруси виступатимуть у Парижі. Пояснення МОК
23:36
польскі фермери, блокада кордону
Близько 70 тис. польських фермерів вийдуть на загальнонаціональний страйк 20 березня
23:01
В'ячеслав Гладков
На Білгородщині обмежують пересування, встановлюють блокпости та евакуюють дітей
22:51
Оновлено
«Рамштайн», 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України
ППО, снаряди та далекобійні ракети: у Німеччині відбулася 20-та зустріч у форматі "Рамштайн"
22:38
Джо Байден
Байден заявив, що дійшов згоди з лідерами конгресу щодо бюджету США
22:34
Сергій Наришкін
"Франція готує до відправки в Україну 2 тис. солдатів": російська розвідка запустила фейк
22:29
Держдепартамент США
КНДР не надає зброю РФ безплатно: у Держдепі припустили, що натомість прагне отримати Пхеньян
22:09
Рустем Умєров
"Ми отримали допомогу і їдемо з результатами": Умєров підсумував 20-й "Рамштайн"
21:50
Анджей Дуда
РФ може наростити військовий потенціал і бути здатною атакувати НАТО у 2026 році, - Дуда
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV