До кінця березня ЄС планує передати Україні 500 тис. снарядів
До кінця березня в ЄС планують передати Україні близько 500 тис. артилерійських снарядів, а цього року - обіцяний мільйон боєприпасів
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петера Стано.
"Цілі залишаються незмінними, цього року ми поставимо в Україну 1 млн артилерійських снарядів. За розрізом, який ми рахуємо, скоріше, до кінця березня, це буде близько пів мільйона", - сказав Стано.
Разом з цим він сказав, що загалом Україна отримає більше снарядів, ніж раніше обіцяли в ЄС.
"Так, до кінця цього місяця ми не поставили мільйон боєприпасів. Але Україна отримає і більше мільйона, якщо орієнтуватися на вже наявні потужності та розміщені замовлення", - зазначив речник.
- 15 березня повідомлялося, що Європейська комісія виділила €500 млн на виробництво боєприпасів, що дозволить оборонній промисловості Європи збільшити потужності виробництва до 2 млн снарядів на рік до кінця 2025 року.
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