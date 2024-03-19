До кінця березня ЄС планує передати Україні 500 тис. снарядів

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петера Стано.

"Цілі залишаються незмінними, цього року ми поставимо в Україну 1 млн артилерійських снарядів. За розрізом, який ми рахуємо, скоріше, до кінця березня, це буде близько пів мільйона", - сказав Стано.

Разом з цим він сказав, що загалом Україна отримає більше снарядів, ніж раніше обіцяли в ЄС.

"Так, до кінця цього місяця ми не поставили мільйон боєприпасів. Але Україна отримає і більше мільйона, якщо орієнтуватися на вже наявні потужності та розміщені замовлення", - зазначив речник.