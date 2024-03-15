Виробництво боєприпасів: Єврокомісія виділила €500 млн
Європейська комісія виділила €500 млн на виробництво боєприпасів, що дозволить оборонній промисловості Європи збільшити потужності виробництва до 2 млн снарядів на рік до кінця 2025 року
Про це йдеться на сайті Єврокомісії.
У рамках закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) очікується, що у Європі річний обсяг виробництва снарядів сягатиме 2 млн одиниць.
"Комісія в рекордно короткі терміни завершила оцінку відповідно до Регламенту ASAP і вибрала 31 проєкт, щоб допомогти європейській промисловості збільшити виробництво боєприпасів і готовність", - йдеться в повідомленні.
Ці проєкти охоплюють п’ять галузей: порох, вибухові речовини, снаряди, ракети й сертифікація випробувань та відновлення. Їх профінансують країни ЄС та Норвегія з власних бюджетів.
"Це фінансування залучить додаткові інвестиції з промисловості через співфінансування, що призведе до загальних інвестицій у ланцюжок постачання близько 1,4 мільярда євро", - додають в ЄК.
У Єврокомісії очікують, що грантові угоди з відібраними заявниками буде підписано в травні цього року.
- 6 лютого високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель розповів, як ЄС може збільшити постачання в Україну боєприпасів.
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