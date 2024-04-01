Голова мінфіну Німеччини виступив проти повернення обов'язкового призову до армії: причина
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндне виступив проти повернення обов'язкового призову до армії, назвавши це економічно невигідним
Про це пише Spiegel.
"Економічні витрати на загальну військову повинність були б дуже високими з огляду на дефіцит робочої сили в суспільстві, що старіє", - сказав міністр.
При цьому він закликав посилити військовий резерв бундесверу.
"Краща альтернатива призову, про який знову говорять, – це посилений запас. Громадяни повинні мати можливість добровільно взяти на себе зобов’язання регулярно бути доступними для бундесверу протягом більш тривалого періоду часу паралельно з їхньою цивільною кар’єрою", - пояснив Ліндне.
"Нам потрібні високоспеціалізовані, але також міцні збройні сили. Для цього необхідно заповнити наявні посади та покращити здатність бундесверу вербувати резервістів", - додав він.
Міністр також наголосив на необхідності посилення кіберзахисту.
Напад Росії на Україну ставить під сумнів мирний порядок у Європі в цілому, резюмував чиновник.
- Раніше німецькі ЗМІ писали, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує до осені 2025 року повернути обов'язковий призов в армію. При цьому він нібито розглядає впровадження шведської моделі призову.
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