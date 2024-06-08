Голова МЗС Британії став жертвою пранкера, який видав себе за Порошенка
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон провів відеодзвінок і листування з людиною, яка видавала себе за колишнього президента України Петра Порошенка
Про це повідомили у пресслужбі британського МЗС, пише BBC.
Зазначається, що "короткий" дзвінок стався нещодавно. У МЗС не уточнили, хто стоїть за цією імітацією або звідки у них контактні дані Кемерона.
Водночас у Кемерона виникли підозри після того, як абонент попросив у нього контактну інформацію.
"Маніпуляції в інформаційному середовищі стають все більш поширеними. Шкодуючи про свою помилку, міністр закордонних справ вважає важливим звернути увагу на таку поведінку і посилити зусилля з протидії використанню дезінформації", - заявили у пресцентрі МЗС Британії.
Під час перебування на посаді прем'єр-міністра Кемерон неодноразово мав справу з колишнім українським президентом Порошенко, який перебував на посаді з 2014 по 2019 рік. Зокрема, посадовці зустрічалися на міжнародних самітах.
ВВС наголошує, що це не перший випадок, коли Кемерон стає жертвою телефонного шахрая. Так, у 2015 році британський уряд був змушений переглянути процедури безпеки після того, як Кемерону, коли він був прем'єр-міністром, зателефонував невідомий.
Тоді абонент назвався Робертом Ганніганом, який на той час був директором GCHQ - спецслужби Великої Британії, яка відповідальна за ведення радіоелектронної розвідки та забезпечення захисту інформації уряду й армії.
Зазначається, що Кемерон припинив розмову, коли стало зрозуміло, що це був розіграш і ніякої конфіденційної інформації він не розголосив.
- У 2017 році російський пранкер намагався видати себе за тодішнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова під час розмови з колишнім спеціальним представником Держдепу США з питань України Куртом Волкером.
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