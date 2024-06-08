Голова МЗС Британії став жертвою пранкера, який видав себе за Порошенка

Про це повідомили у пресслужбі британського МЗС, пише BBC.

Зазначається, що "короткий" дзвінок стався нещодавно. У МЗС не уточнили, хто стоїть за цією імітацією або звідки у них контактні дані Кемерона.

Водночас у Кемерона виникли підозри після того, як абонент попросив у нього контактну інформацію.

"Маніпуляції в інформаційному середовищі стають все більш поширеними. Шкодуючи про свою помилку, міністр закордонних справ вважає важливим звернути увагу на таку поведінку і посилити зусилля з протидії використанню дезінформації", - заявили у пресцентрі МЗС Британії.

Під час перебування на посаді прем'єр-міністра Кемерон неодноразово мав справу з колишнім українським президентом Порошенко, який перебував на посаді з 2014 по 2019 рік. Зокрема, посадовці зустрічалися на міжнародних самітах.

ВВС наголошує, що це не перший випадок, коли Кемерон стає жертвою телефонного шахрая. Так, у 2015 році британський уряд був змушений переглянути процедури безпеки після того, як Кемерону, коли він був прем'єр-міністром, зателефонував невідомий.

Тоді абонент назвався Робертом Ганніганом, який на той час був директором GCHQ - спецслужби Великої Британії, яка відповідальна за ведення радіоелектронної розвідки та забезпечення захисту інформації уряду й армії.

Зазначається, що Кемерон припинив розмову, коли стало зрозуміло, що це був розіграш і ніякої конфіденційної інформації він не розголосив.