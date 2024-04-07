Голова розвідки Палати представників вважає, що російська пропаганда потрапила у конгрес США

Про це пише The Hill.

Тернер зазначив, що погоджується із конгресменом Майклом Макколом, головою комітету в закордонних справах Палати представників, який сказав, що російська пропаганда потрапила до США і “заразила” значну частину бази його партії.

"Ми бачимо, що Росія намагається замаскувати повідомлення, які є антиукраїнськими та проросійськими повідомленнями, деякі з яких ми навіть чуємо в Палаті представників", - сказав Тернер.

Він зауважив, що у конгресі є люди, які пов’язують з НАТО напад Росії на Україну.

"Я маю на увазі, що сьогодні є члени конгресу, які все ще невірно кажуть, що цей конфлікт між Росією та Україною пов'язаний з НАТО, що, звісно, не так… Володимир Путін дуже чітко дав зрозуміти, як публічно, так і своєму власному населенню, що він вважає, що це конфлікт набагато ширших претензій Росії на Східну Європу, включаючи претензії на всю територію України як Росії", - зазначив Тернер.

Голова розвідки Палати представників вважає, що пропаганда ускладнює передачу допомоги Україні, а також чітке уявлення про боротьбу між демократією та авторитаризмом.

"Ми повинні відстоювати демократію. Ми повинні переконатися, що ми знаємо, що авторитарні режими ніколи не зупиняються, коли починають агресію. Україні зараз потрібна наша допомога та підтримка, і це дуже критичний час для конгресу США, щоб активізуватися та надати таку допомогу", - наголосив Тернер.