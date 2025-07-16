Головного опонента Ердогана мера Стамбула Імамоглу засудили до 1 року та 8 місяців за ґратами

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що засудження до одного року та восьми місяців за ґратами не передбачає заборони Імамоглу займатися політикою. Очікується, що мер Стамбула оскаржить це рішення і вирок не набере чинності, доки не будуть вичерпані всі законні засоби його оскарження.

У Туреччині вироки до двох років зазвичай замінюються штрафами. Однак Імамоглу загрожує низка інших судових процесів. Також залишається ризик, що в інших справах йому можуть заборонити займатися політичною діяльністю.

Імамоглу вважається головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана, який править країною вже 22 роки. Наступні вибори президента в Туреччині мають відбутися у 2028 році, але можуть бути призначені раніше.