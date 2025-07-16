Головного опонента Ердогана мера Стамбула Імамоглу засудили до 1 року та 8 місяців за ґратами
У середу, 16 липня, міського голову Стамбула Екрема Імамоглу засудили до майже двох років тюремного ув'язнення. Це сталося після того, як суд визнав його винним у "погрозах" головному прокурору Стамбула
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що засудження до одного року та восьми місяців за ґратами не передбачає заборони Імамоглу займатися політикою. Очікується, що мер Стамбула оскаржить це рішення і вирок не набере чинності, доки не будуть вичерпані всі законні засоби його оскарження.
У Туреччині вироки до двох років зазвичай замінюються штрафами. Однак Імамоглу загрожує низка інших судових процесів. Також залишається ризик, що в інших справах йому можуть заборонити займатися політичною діяльністю.
Імамоглу вважається головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана, який править країною вже 22 роки. Наступні вибори президента в Туреччині мають відбутися у 2028 році, але можуть бути призначені раніше.
- Нагадаємо, 19 березня в ході масштабної антикорупційної кампанії в Туреччині затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу.
- 23 березня суд у Туреччині ухвалив рішення про взяття під варту Екрема Імамоглу, якого підозрюють у корупції та тероризмі.
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