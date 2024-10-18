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Google, Meta і TikTok видалили сторінки російського заводу, який вербував жінок-іноземок для виробництва дронів

Катерина Ганжа
18 жовтня, 2024 п'ятниця
08:34
Світ безпілотник, дрон

Google, Meta і TikTok видалили акаунти в соціальних мережах, що належать промисловому заводу в російському Татарстані. Підприємство вербувало молодих жінок-іноземок для виготовлення дронів для війни Росії в Україні

Зміст

Про це пише Associated Press.

Зазначається, що дописи на YouTube, Facebook, Instagram і TikTok видалили після розслідування, опублікованого агентством 10 жовтня. У матеріалі детально описувалися умови праці на заводі з виробництва безпілотників "Алабуга", що перебуває під санкціями США і Великої Британії.

Автори зазначають, що у відеороликах та інших публікаціях у соцмережах молодим жінкам, переважно з Африки, обіцяли безкоштовний квиток на літак до Росії та зарплату понад 500 доларів на місяць після їхнього працевлаштування за програмою "Старт з Алабуги".

Однак замість програми стажування в таких сферах, як готельно-ресторанний бізнес і громадське харчування, деякі з жінок лише після прибуття до Татарстану дізналися, що працюватимуть на заводі з виробництва зброї, збираючи тисячі іранських ударних безпілотників, які будуть запущені в Україну.

В інтерв'ю AP деякі жінки, які працювали в комплексі, скаржилися на довгі години під постійним наглядом, на невиконані обіцянки щодо зарплати та напрямів навчання, а також на роботу з їдкими хімікатами, які залишали на шкірі плями та спричиняли свербіж.

Повідомляється, що технологічні компанії також видалили акаунти Алабузького політехнічного інституту – професійного училища-інтернату, випускники якого вважаються фахівцями з виробництва безпілотників.

Загалом акаунти мали щонайменше 158 344 підписників, а одна зі сторінок на TikTok мала понад мільйон уподобань.

  • Близько 200 африканок наразі працюють на російському заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані, де виробляють дрони. За їхніми словами, для цієї роботи їх обманом залучила РФ. 
Теги:
Росія
Технології
Африка
Війна з Росією
безпілотник
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