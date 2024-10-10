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РФ обманом вербує жінок з Африки, аби ті збирали дрони в Татарстані, - AP

Дар'я Куркіна
10 жовтня, 2024 четвер
21:24
Світ росія прапор занепад

Близько 200 африканок наразі працюють на російському заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані, де виробляють дрони. За їхніми словами, для цієї роботи їх обманом залучила РФ

Зміст

Про це йдеться в розслідуванні Associated Press.

Видання розповідає, що африканські жінки побачили оголошення в соціальних мережах, в якому їм обіцяли безкоштовні квитки на літак, гроші й відпустку в Європі. Аби отримати це, потрібно було лише пройти компʼютерний тест на знання російської мови - 100 слів.

"Але замість програми навчання, деякі з них дізналися лише після прибуття в Татарстанську область, що вони будуть працювати на фабриці з виробництва військової зброї, збираючи тисячі іранських ударних безпілотників, які будуть запущені в Україну", - пише AP.

Зазначено, що РФ вербує жінок віком 18-22 років із африканських країн, зокрема, Нігерії, Уганди, Кенії та Південного Судану, а також міст Азії та Латинської Америки.

"Компанія - це все про виготовлення дронів. Більше нічого", - розповіла AP одна із жінок.

Згідно із розслідуванням, близько 200 африканок працюють на заводі разом із студентами-техніками РФ до 16 років. Працівниці перебувають у гуртожитках під постійним наглядом, мають 12-годинні зміни, а заробітна плата виявилася меншою, ніж їм обіцяли.

Програма рекрутингу африканок

Вербування африканських жінок відбувалось за онлайн-програмою рекрутингу Alabuga Start, за якою до виготовлення дронів у РФ залучили близько 90% іноземних жінок, йдеться в розслідуванні. Зазначено, що програма на початку обіцяла новобранцям виплату $700 на місяць, але згодом у соцмережах публікували інформацію про $500.

На сторінці Facebook Alabuga Start йдеться, що в першій половині 2024 року було набрано 182 жінки, переважно з країн Африки.

Інформаційне агентство розповідає, що російські чиновники відвідали 26 посольств у Москві для просування цієї програми.

За словами прессекретарки Управління Верховного комісара ООН з прав людини Равіни Шамдасані, такі дії РФ "потенційно можуть відповідати критеріям торгівлі людьми, якщо вербування є шахрайським, а метою є експлуатація".

Особливу економічну зону "Алабуга" створили у 2006 році для залучення інвестицій та бізнесу в Татарстан.

"Згідно з супутниковими знімками, зона швидко розширилася після вторгнення (24 лютого 2022 року РФ в Україну, - ред.), і частини перейшли на військове виробництво", - пояснюють у AP.

  • Улітку повідомлялось, що РФ активізувала спроби вербувати африканців для участі у війні в Україні: розвідка Британії назвала причину.
Теги:
Росія
ООН
Нігерія
Африка
Війна з Росією
безпілотник
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