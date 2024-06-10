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РФ активізувала спроби вербувати африканців для участі у війні в Україні: розвідка Британії назвала причину

10 червня, 2024 понедiлок
14:08
Світ Росія Африка

Росіяни активізували вербування ув'язнених у країнах Глобального Півдня, щоб компенсувати значні втрати російської армії на фронті в Україні

Зміст

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, зусилля з активізації Росією спроб вербувати африканців для участі у бойових діях в Україні зосереджені на центральноафриканських країнах Руанді, Бурунді, Конго та Уганді.

Повідомляється, що Росія пропонує реєстраційний бонус у розмірі 2000 доларів, щомісячну зарплату у розмірі 2200 доларів та обіцянку отримати російський паспорт.

Як підкреслюють у міноборони Британії, ця кампанія з вербування покликана компенсувати втрати російської армії на полі бою, які є значними, та підтримати наступальну активність на кількох напрямках фронту. Оскільки обмежений пул вербування ув'язнених у Росії досяг кульмінації, Росія, ймовірно, розширює вербування на Глобальному Півдні, щоб уникнути додаткової мобілізації всередині Росії.

"Попередня мобілізація для війни не тільки була непопулярна всередині країни для президента Путіна та російського уряду, а й призвела до рекордної нестачі робочої сили та відтоку кваліфікованих робітників, таких як лікарі та ІТ-фахівці", - наголошують у розвідці Британії.

  • Нещодавно у ГУР повідомляли, що завербованим африканським найманцям росіяни пропонують воювати на контрактній основі за 2,2 тис. доларів на місяць.
Теги:
Росія
російська армія
Африка
Війна з Росією
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