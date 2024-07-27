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Готували теракт нібито "під керівництвом України": у Білорусі судять 5 людей

Юлія Лаврук
27 липня, 2024 субота
16:29
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У Мінську судять п'ятьох білорусів за звинуваченням у готуванні терористичного акту 9 травня 2023 року, який здійснювався нібито "під керівництвом України"

Зміст

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

У Мінському міському суді 26 липня розпочався закритий судовий процес у справі Валерія Водзіна, Андрія Григор’єва, Ганни Савочкіної, Тетяни Русак і Вікторії Вовчак.

Їх звинувачують у державній зраді, тероризмі, участі у військовому конфлікті за кордоном або вербуванні для такої діяльності, незаконному використанню вибухових речовин і боєприпасів, створенні екстремістської групи та незаконному перевезенні вибухових речовин.

У разі доведення вини підсудним загрожує до 20 років позбавлення волі. Зазначається, що судове засідання було закритим, тому невідомо чи визнали обвинувачені провину. 

Зазначимо, що у 2023 році білоруські силовики заявляли, що запобігли скоєнню терактів невідомими спецслужбами на 9 травня.

  • У понеділок, 22 липня, російський суд визнав журналістку "Радіо Свободи" Алсу Курмашеву винною у поширенні "фейків про російську армію" та засудив її до 6,5 років ув’язнення.
Теги:
Кримінал
Україна
Білорусь
теракт
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