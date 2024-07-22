У РФ засудили до 6,5 років колонії журналістку "Радіо Свободи" Алсу Курмашеву

Про це повідомляє АР.

Зазначається, що суд у Казані виніс вирок ще у п’ятницю,19 липня, в той самий день, коли суд у російському місті Єкатеринбург засудив репортера Wall Street Journal Евана Гершковича за шпигунство та засудив його до 16 років ув’язнення.

Редактора татаро-башкирської служби "Радіо Свобода" Курмашеву засудили за "розповсюдження неправдивої інформації про військових", повідомляється на сайті Верховного суду Татарстану. Прессекретар суду Наталія Лосєва підтвердила Associated Press телефоном, що Курмашева була засуджена до 6,5 років ув'язнення у справі під грифом "секретно".

Президент і генеральний директор "Радіо Свободи" Стівен Капус засудив судовий процес проти Курмашевої та винесений їй вирок як "знущання над правосуддям" і сказав, що "єдиним справедливим результатом є те, щоб Алсу негайно звільнили з в’язниці російські викрадачі".

Що відомо про Алсу Курмашеву

Алсу Курмашева - громадянка США та Росії, яка проживає в Чехії зі своїм чоловіком та дітьми. У середині травня вона приїхала до Росії за сімейними обставинами. Силовики затримали її у казанському аеропорту 2 червня, коли журналістка чекала на рейс додому. У Курмашевої вилучили американський та російський паспорти. Згодом суд у Казані оштрафував її за те, що вона нібито не повідомила російську владу про друге громадянство.

На затримання журналістки відреагували у світовій спільноті. Заяву щодо затримання Курмашевої опублікували в Управління ООН з прав людини.

19 жовтня Спеціальна платформа Ради Європи для захисту журналістів опублікувала сповіщення про затримання журналістки. У міжнародній структурі очікують на її звільнення та зняття з неї всіх звинувачень.

Затримання журналістки засудили і в ЄС.

"Росія зобов'язана дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань у галузі прав людини, включаючи свободу вираження поглядів", - заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

Крім того, представник Державного департаменту США Меттью Міллер на пресконференції у Вашингтоні заявив, що "для нас немає важливішого пріоритету, ніж безпека громадян США за межами країни".

"Ми знаємо повідомлення про затримання в Росії Алсу Курмашевої. Російська влада нас досі не повідомила про цей арешт. Але ми стежимо за цим випадком з травня, коли влада РФ конфіскувала у неї паспорти, щоб вона не могла залишити Росію. Досі ми не говорили про деталі нашої роботи у цій справі публічно, оскільки ми вважали, що це не допоможе справі, щоб вона могла залишити Росію. Але, схоже, це чергове переслідування з боку російської влади громадян США. Саме тому ми запровадили четвертий рівень попередження щодо подорожей, щоб американські громадяни в жодному разі не відвідували Росію. У неї подвійне громадянство, тому російська влада відмовляла нам у доступі. Але ми шукатимемо додаткову інформацію у справі", - прокоментував Міллер.

У Комітеті захисту журналістів (CPJ) також закликали звільнити журналістку, затриману "за надуманими кримінальними звинуваченнями".

23 жовтня суд столиці Татарстану Казані заарештував журналістку татаро-башкирської служби "Радіо Свобода" Алсу Курмашеву. Громадянку США і РФ, яка живе у Чехії, у червні затримали у казанському аеропорту, коли вона чекала на рейс додому