Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У РФ засудили до 6,5 років колонії журналістку "Радіо Свободи" Алсу Курмашеву

У РФ засудили до 6,5 років колонії журналістку "Радіо Свободи" Алсу Курмашеву

22 липня, 2024 понедiлок
16:43
Світ журналістка "Радіо Свобода" Алсу Курмашева

У понеділок, 22 липня, російський суд визнав журналістку "Радіо Свободи" Алсу Курмашеву винною у поширенні "фейків про російську армію" та засудив її до 6,5 років ув’язнення

Зміст

Про це повідомляє АР.

Зазначається, що суд у Казані виніс вирок ще у п’ятницю,19 липня, в той самий день, коли суд у російському місті Єкатеринбург засудив репортера Wall Street Journal Евана Гершковича за шпигунство та засудив його до 16 років ув’язнення.

Редактора татаро-башкирської служби "Радіо Свобода" Курмашеву засудили за "розповсюдження неправдивої інформації про військових", повідомляється на сайті Верховного суду Татарстану. Прессекретар суду Наталія Лосєва підтвердила Associated Press телефоном, що Курмашева була засуджена до 6,5 років ув'язнення у справі під грифом "секретно".

Президент і генеральний директор "Радіо Свободи" Стівен Капус засудив судовий процес проти Курмашевої та винесений їй вирок як "знущання над правосуддям" і сказав, що "єдиним справедливим результатом є те, щоб Алсу негайно звільнили з в’язниці російські викрадачі".

Що відомо про Алсу Курмашеву

Алсу Курмашева - громадянка США та Росії, яка проживає в Чехії зі своїм чоловіком та дітьми. У середині травня вона приїхала до Росії за сімейними обставинами. Силовики затримали її у казанському аеропорту 2 червня, коли журналістка чекала на рейс додому. У Курмашевої вилучили американський та російський паспорти. Згодом суд у Казані оштрафував її за те, що вона нібито не повідомила російську владу про друге громадянство.

На затримання журналістки відреагували у світовій спільноті. Заяву щодо затримання Курмашевої опублікували в Управління ООН з прав людини.

19 жовтня Спеціальна платформа Ради Європи для захисту журналістів опублікувала сповіщення про затримання журналістки. У міжнародній структурі очікують на її звільнення та зняття з неї всіх звинувачень.

Затримання журналістки засудили і в ЄС.

"Росія зобов'язана дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань у галузі прав людини, включаючи свободу вираження поглядів", - заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель. 

Крім того, представник Державного департаменту США Меттью Міллер на пресконференції у Вашингтоні заявив, що "для нас немає важливішого пріоритету, ніж безпека громадян США за межами країни".

"Ми знаємо повідомлення про затримання в Росії Алсу Курмашевої.  Російська влада нас досі не повідомила про цей арешт. Але ми стежимо за цим випадком з травня, коли влада РФ конфіскувала у неї паспорти, щоб вона не могла залишити Росію. Досі ми не говорили про деталі нашої роботи у цій справі публічно, оскільки ми вважали, що це не допоможе справі, щоб вона могла залишити Росію. Але, схоже, це чергове переслідування з боку російської влади громадян США. Саме тому ми запровадили четвертий рівень попередження щодо подорожей, щоб американські громадяни в жодному разі не відвідували Росію. У неї подвійне громадянство, тому російська влада відмовляла нам у доступі. Але ми шукатимемо додаткову інформацію у справі", - прокоментував Міллер.

У Комітеті захисту журналістів (CPJ) також закликали звільнити журналістку, затриману "за надуманими кримінальними звинуваченнями".

23 жовтня суд столиці Татарстану Казані заарештував журналістку татаро-башкирської служби "Радіо Свобода" Алсу Курмашеву. Громадянку США і РФ, яка живе у Чехії, у червні затримали у казанському аеропорту, коли вона чекала на рейс додому

Теги:
Росія
журналісти
російська армія
Війна з Росією
США
Радіо Свобода
Читайте також:
Карта. Покровськ-Торецьк_1707
19 липня, 2024 п'ятниця
До траси Покровськ - Костянтинівка - Часів Яр ворогу залишається 7-8 км, - капітан І рангу запасу ВМС України
21 липня, 2024 неділя
Це не останній такий удар, - історик Поліщук про ізраїльські F-35, що розбомбили НПЗ у Ємені
транзит газу, газ
20 липня, 2024 субота
Портников пояснив, чому транспортування нафти й газу через Україну не вигідне Росії та що не так з азербайджанською сировиною
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.27
    Купівля 41.27
    Продаж 41.82
  • EUR
    Купівля 44.94
    Продаж 45.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
22 липня
17:53
електроенергія
Дві й три черги: в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 23 липня
17:37
Петер Сіярто
Припинення Україною транзиту російської нафти: Сіярто каже, що Угорщина може подати до суду
17:27
зруйнована лікарня в ізюмі
За час повномасштабної війни РФ пошкодила 1642 медичних обʼєктів в Україні, 214 зруйнувала повністю
17:25
Святослав Вакарчук і YAKTAK разом заспівали на Atlas United 2024
17:25
Армія РФ обстріляла село на Куп'янщині: є поранена
17:18
Унаслідок авіаударів РФ по Донеччині з початку доби дістали поранення 9 цивільних
17:15
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 93 боєзіткнення. Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ біля Роботиного
17:03
ДБР викрило посадовця, який присвоїв кошти на будівництво водогону для військових
16:57
Еммануель Макрон
Макрон закликав до "політичного перемирʼя" у Франції під час Олімпійських ігор у Парижі
16:51
Сергій Марченко
Міністр фінансів заявив про необхідність підвищення військового збору: "Країни, які ухвалюють складні рішення, виграють війни"
16:50
Партизани вислідкували на Донеччині останню модифікацію ЗРК "Тор-М2"
16:44
Німеччина, Франція та Фінляндія збільшили витрати на культуру, а Велика Британія - скоротила, - звіт
16:44
Ексклюзив
Boeing B-52
"Загроза для всієї території РФ": у Defense Express пояснили, для чого США перекинули в Румунію стратегічні бомбардувальники B-52
16:34
Закликав приєднати Херсонщину до Росії: СБУ оголосила підозру клірику УПЦ (МП) Шкілю
16:26
Безугла
Оборонний комітет ВР підтримав виключення зі свого складу Безуглої
16:25
Нацполіція ліквідувала масштабну мережу наркодилерів, яка щомісяця заробляла 10,5 млн грн
16:24
Викрадена росіянами робота Юрія Діденка
Херсонський музей виявив ще 5 картин, викрадених росіянами
16:13
Херсон
Росіяни вночі атакували житловий район Херсона: вбили жінку
16:04
OPINION
Костянтин Корсун
З технологічним популізмом слід закінчувати
15:58
застосунок Дія
Через Дію за тиждень забронювали понад 34 тис. працівників
15:57
Стефанчук розповів держсекретарю Ватикану про катування українців у російському полоні
15:48
Нікопольщина
Окупанти обстріляли Нікополь, поранено 5 людей
15:48
Розкрадав гроші, виділені на відновлення будинків, пошкоджених через обстріли: голові сільради на Одещині повідомили про підозру
15:40
Оновлено
Ольга Стефанішина
Для України шлях вступу до ЄС буде коротшим через те, що вона є частиною зони вільної торгівлі, - Стефанішина
15:28
Дмитро Кулеба
Кулеба на Раді міністрів закордонних справ ЄС назвав 5 способів допомогти енергосистемі України
15:25
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:18
Jessie J
Співачка Jessie J оголосила, що в неї діагностували обсесивно-компульсивний розлад
14:59
Ексклюзив
Карта. Покровськ-Торецьк_1707
Ворогу критично важливо не допустити використання траси Покровськ - Костянтинівка Силами оборони України, - військовий експерт Жмайло
14:49
Інгріда Шимоніте
Науседа призначив Шимоніте премʼєркою Литви й доручив їй сформувати уряд
14:23
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
На ТОТ Херсонщини колаборанти створили фонд "безхазяйного" житла, - Спротив
14:00
OPINION
Вадим Денисенко
Байден і Путін
13:51
росгвардія
Британська розвідка повідомила, скільки росгвардійців перебувають на війні з Україною
13:47
ЄС
ЄС уперше в історії схвалив військову допомогу Вірменії
13:38
Папа Римський Франциск
Папа Римський сподівається, що Олімпіада стане нагодою для встановлення перемир'я
13:27
санкції проти Росії
Рада ЄС продовжила санкції проти Росії ще на 6 місяців
13:27
Олімпіада-2024, Париж
Франція надасть цілодобову охорону спортсменам з Ізраїлю на Олімпійських іграх у Парижі
13:25
Укрзалізниця
В Україні затримали диверсанта, який підпалив релейну шафу Укрзалізниці в Києві
13:10
НБУ вилучатиме з обігу банкноти 500 гривень старого зразка: подробиці
13:01
Міністерство фінансів
Україна досягла домовленостей про реструктуризацію зовнішнього боргу: деталі
12:48
Сашко Лірник
Письменник Сашко Лірник назвав Кузьму "провладним попсистом", якому створюють імідж великого українця 
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV