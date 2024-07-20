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У РФ американського репортера Евана Гершковича засудили до 16 років колонії

20 липня, 2024 субота
01:57
Світ

Суд у Єкатеринбурзі 19 липня оголосив вирок американському репортеру The Wall Street Journal Евану Гершковичу у справі про шпигунство: його засудили до 16 років колонії суворого режиму

Зміст

Про це інформує Радіо Свобода. 

Вказано, що сторона обвинувачення просила про 18 років позбавлення волі, але Гершковича засудили до 16 років колонії суворого режиму.

За версією слідства, американський репортер нібито збирав відомості про російський Уралвагонзавод, який виробляє і ремонтує військову техніку, за завданням ЦРУ. Після затримання журналіст провів 15 місяців у СІЗО.

Гершкович провину не визнав. Він заявив, що займався у РФ виключно журналістською діяльністю. Натомість слідство не надало публічних доказів щодо нібито його шпигунської діяльності. 

Редакція The Wall Street Journal назвала вирок "ганебним" і сфабрикованим

Що відомо про затримання американського журналіста Гершковича

В кінці березня 2023 року російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі (Урал, РФ) журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, який мав написати про ставлення росіян до війни в Україні та вербування місцевих до ПВК Вагнера. Його арештували у справі про шпигунство.

Наступного ж дня президент США Джо Байден прокоментував затримання Гершковича і звинувачення його у шпигунстві та закликав російську владу звільнити журналіста.

Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.

Згодом слідчі ФСБ Росії висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві Евану Гершковичу. Сам журналіст заперечив звинувачення.

У вересні Росія 2023 року запропонувала обміняти журналіста Гершковича та ще одного американця на кілера ФСБ Красікова, ув'язненого за вбивство чеченського командира.

26 січня суд у Москві постановив продовжити на два місяці термін утримання під вартою репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, якого США вважають незаконно утримуваним у Росії.

26 березня московський суд ухвалив рішення залишити американського репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича у в'язниці за звинуваченням у шпигунстві щонайменше до 30 червня. 

Теги:
Росія
журналісти
США
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