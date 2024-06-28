"Грузинська мрія" має намір ухвалити закон про амністію в'язнів перед парламентськими виборами

Про це інформує Ехо Кавказу.

"Уже є перелік відповідних статей і положень Кримінального кодексу Грузії, які можуть бути пов'язані зі звільненням осіб, які перебувають під амністією", - заявив Кобахідзе, зазначивши, що наразі у в'язницях Грузії утримується близько 10 тисяч ув'язнених, що перевищує європейський показник.

За його словами, ухвалення цього закону значно скоротить кількість ув'язнених, що наблизить Грузію до європейського показника.

"Для цього хотілося б скоротити кількість ув'язнених на третину.

Ми думаємо, що підготовлений закон "про амністію" зробить серйозний внесок у досягнення цієї мети", - підкреслив грузинський прем'єр-міністр.

Він додав, що законопроєкт буде внесено до парламенту найближчими днями, а ухвалити його в першому читанні можна буде в липні. Планується, що "ухвалення закону про амністію завершиться у всіх трьох слуханнях у вересні", тоді як парламентські вибори у Грузії заплановані на 26 жовтня.