"Грузинська мрія" має намір ухвалити закон про амністію в'язнів перед парламентськими виборами
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що його партія "Грузинська мрія" має намір ухвалити закон про амністію в'язнів перед парламентськими виборами
Про це інформує Ехо Кавказу.
"Уже є перелік відповідних статей і положень Кримінального кодексу Грузії, які можуть бути пов'язані зі звільненням осіб, які перебувають під амністією", - заявив Кобахідзе, зазначивши, що наразі у в'язницях Грузії утримується близько 10 тисяч ув'язнених, що перевищує європейський показник.
За його словами, ухвалення цього закону значно скоротить кількість ув'язнених, що наблизить Грузію до європейського показника.
"Для цього хотілося б скоротити кількість ув'язнених на третину.
Ми думаємо, що підготовлений закон "про амністію" зробить серйозний внесок у досягнення цієї мети", - підкреслив грузинський прем'єр-міністр.
Він додав, що законопроєкт буде внесено до парламенту найближчими днями, а ухвалити його в першому читанні можна буде в липні. Планується, що "ухвалення закону про амністію завершиться у всіх трьох слуханнях у вересні", тоді як парламентські вибори у Грузії заплановані на 26 жовтня.
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28 червня лідери ЄС заявили, що відмова влади Грузії припинити репресії проти громадянського суспільства призвела до фактичного припинення її спроб приєднатися до блоку.
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