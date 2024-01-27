Грузія та Вірменія підписали декларацію про стратегічну співпрацю
Прем'єр-міністри Грузії та Вірменії Іраклій Гарібашвілі та Нікол Пашинян на зустрічі у Тбілісі підписали декларацію про стратегічне співробітництво
Сторони також обговорили відносини двох країн у сфері торгівлі, повідомляє Armenpress.
"Де-факто ми вже були стратегічними партнерами. Сьогодні, можна сказати, ця реальність набула формального підтвердження. Сьогодні ми офіційно підписали угоду про стратегічне партнерство", - сказав Гарібашвілі.
Гарібашвілі та Пашинян також взяли участь у засіданні міжурядової комісії з економічного співробітництва та обговорили розвиток торговельних відносин Грузії та Вірменії.
"Торговельні відносини між нашими країнами розвиваються, обсяг товарообігу перевищив поріг в 1 млрд доларів", - зазначив грузинський прем'єр.
- Експерти зазначають, що на тлі поразки в Україні Путіну потрібна переможна війна, потенційними жертвами може стати Грузія чи Вірменія.
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